زور قسيمة زواج بعشيقته فهربت بعد موته وتركت جثته تتحلل

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، التفاصيل الكاملة للعثور على جثة مسن في حالة تعفن داخل شقة ببولاق الدكرور حيث تبين أنه فارق الحياة بعد إصابته بهبوط في الدورة الدموية نتيجة تعاطي أقراص منشط جنسي، وكان برفقته صديقته التي خدعها بالزواج بوثيقة مزورة، وفرت هاربة وتركت جثته تتحلل دون أن تخبر أحد بوفاته.

النيابة العامة

وبدأت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها مع صديقة المتوفى لمعرفة أسباب هروبها من الشقة وعن كواليس علاقتها بالمتوفى.

كما أمرت جهات التحقيق، بتشريح جثة العامل الذي عثر عليه في حالة تعفن داخل مسكنه بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وبيان إذا ما كان هناك شبهة جنائية حول الواقعة من عدمه.

وأمرت جهات التحقيق بفحص كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وفحص علاقات المتوفى لبيان إذا كان هناك خلافات من عدمه.

كشفت تحريات مباحث مديرية أمن الجيزة عن وجود علاقة غير شرعية بين المتوفى وبين إحدى السيدات ببولاق الدكرور، وتبين أنها كانت تقيم بصحبته بالشقة، وأشارت التحريات الأولية أن العامل المتوفى زور قسيمة زواج بها، ونتيجة لتعاطيه منشطات جنسية أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية مما تسبب في وفاته.

وكشفت التحريات هروب عشيقة المتوفى التي كانت تقيم معه في المنزل خوفا من المساءلة القانونية، نتيجة تزوير قسيمة الزواج، وأغلقت الشقة وفرّت هاربةً وألقِي القبض عليها.

وتابعت التحقيقات والتحريات الأولية، أن جيران العامل المتوفى هم من اكتشفوا وفاته بعد انبعاث رائحة كريهة من شقته، فتم إبلاغ قسم شرطة بولاق الدكرور، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم كسر باب الشقة والعثور على جثته، وتم ضبط المتوفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وقال أهالي المتوفى في تحريات المباحث، إنهم اكتشفوا الواقعة بعد انبعاث رائحة كريهة من شقة جارهم وحاولوا طرق الباب عليه إلا أنه لم يستجب فأبلغوا الشرطة، وتابع الأهالي: أنهم حاولوا الوصول للسيدة التي كانت تقيم معه إلا أنهم لم يتوصلوا لها.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شاب في حالة تعفن، انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الحادث، وتم إخطار النيابة العامة ومفتش الصحة لمناظرة الجثة وتوقيع الكشف الطبي عليها لتحديد أسباب الوفاة، وتبين من المعاينة الأولية وجود جثة العامل داخل غرفة النوم بكامل ملابسه والجثة في حالة تعفن.