الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يطالب بضرورة الالتزام بتعليمات «التعليم» لتهيئة المناخ الصحي للطلاب

النائب محمد زين الدين
النائب محمد زين الدين

طالب النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، جميع المحافظين ومديري مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية، ومديرو المدارس والمسئولين عن التعليم قبل الجامعي، بالتطبيق الحاسم والحقيقي للكتاب الدوري الذي أصدره الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقرارات وزارة التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد الذى أصبح على الأبواب.

وأعرب “زين الدين”، في بيان له، عن ثقته التامة في أن تطبيق الكتاب الدوري وقرارات الوزارة يكفل الحفاظ الحقيقي على صحة المعلمين وجميع العاملين داخل المنظومة التعليمية والطلاب، ومواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وطالب الجميع بالإقبال على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وتطبيق التدابير الاحترازية وفي مقدمتها ارتداء الكمامات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

وأكد زين الدين أن انتظام العام الدراسي الجديد ليس من مسئولية الدكتور طارق شوقي وحده وإنما هي مسئولية مجتمعية يشارك فيها كل من ينتمون للمنظومة التعليمية والمسئولين بالمحليات وأولياء أمور التلاميذ.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أصدر كتابًا دوريًا بشأن استعداد المديريات التعليمية للعام الدراسى 2021/2022، وذلك للعمل على تهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن والصحى لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعى.

وشدد الكتاب الدوري على ضرورة التنبيه باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة حصول كافة المعلمين والعاملين بالتعليم، وطلاب المرحلة الثانوية على التطعيمات اللازمة للوقاية من خطر الفيروس؛ حفاظًا على الصحة العامة لجميع أعضاء العملية التعليمية، فضلاً على المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول.
 

تعليم طلاب العام الدراسي التعليم الجامعى طارق شوقى لقاح فيروس كورونا وزارة التربية والتعلي الإدارات التعليمية

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حوار بلا أسرار

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