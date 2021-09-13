«غذائية العاشر» تستضيف ممثلي هيئة سلامة الغذاء ومركز تحديث الصناعة

استضافت لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، ممثلي كلا من الهيئة العامة لسلامة الغذاء ومركز تحديث الصناعة؛ لبحث أوجه التعاون المشترك وتيسير كافة العقبات التى تواجه قطاع الصناعات الغذائية بالمدينة.

ترأس الاجتماع حسن الفندي، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بالجمعية، بحضور كلا من الدكتور محمد عبد الفضيل مدير إدارة الرقابة على المصانع بهيئة سلامة الغذاء، وأحمد بلال مدير فرع الهيئة بالعاشر من رمضان، والمهندسة فاطمة ممدوح كريم الخضرى من مركز تحديث الصناعة وعشرات المستثمرين من أصحاب المصانع الغذاية.

وأشاد “الفندي” باستجابة الأجهزة الحكومية فى التواصل مع المستثمرين لمحاولة معالجة كافة التحديات التى تواجه المجتمع الصناعى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للصناعة والمجتمع والاقتصاد المصري، مطالبًا كل أصحاب مصانع الغذاء بضرورة تحقيق أقصى جودة ممكنة فى للمنتجات حماية لصحة المواطن المصرى من ناحية وتفاديا لخسارة الأسواق الخارجية بسبب سمعة المنتج المصرى.

وأبدى الدكتور محمد عبد الفضيل، مدير إدارة الرقابة على المصانع بهيئة سلامة الغذاء، استعداده الكامل على مساعدة المصانع في تلبية اشتراطات الهيئة، والارتقاء بجودة الإنتاج، مطالبًا بضرورة التسجيل لدى الهيئة.

وقال "عبد الفضيل"، إن إجمالي عدد المصانع التى رصدتهم الهيئة يبلغ 1617 مصنعًا، منهم 664 مصنعًا طلبو التسجيل بإرادتهم، ودخل 317 مصنع منهم فى القائمة البيضاء حتى الآن.

يّذكر أن عدد مصانع القطاع الغذائى المسجلين لدى اتحاد الصناعات يبلغ 14 ألف مصنع.

على صعيد متصل أبدى مسئولى مركز تحديث الصناعة رغبتهم لخدمة المصانع فى العاشر من رمضان، من خلال البرامج التى يطرحها المركز للتدريب ورفع كفائة المصانع وخطوط الإنتاج.

وطالبهم حسن الفندى رئيس لجنة الصناعات الغذائية بالجمعية بضرورة حضور اجتماعات اللجنة الشهرية لإطلاع المستثمرين على كافة المستجدات والبرامج لدى مركز تحديث الصناعة والتى يمكن أن يستفيد منها المصانع