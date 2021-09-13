الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة تكشف تطورات الحالة الصحية لـ أسقف المحلة بعد إصابته بكورونا

الانبا كاراس
الانبا كاراس

كشف مطرانية المحلة الكبري، عن الحالة الصحية للأنبا كاراس أسقف المحلة الكبري، مؤكدة أنه تعرض لإصابته بفيروس كورونا المُستجد، ويُخضع للعلاج حاليًا، وحالته في تحسن مستمر.

وتقدمت مطرانية المحلة الكبري، بالشكر لأطباء المحلة الكبرى في تدخلهم ورعاية الأنبا كاراس، منذ تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، الخميس الماضي، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للأسقف في تقدم ملحوظ وسيتماثل للشفاء في القريب العاجل.

إصابه عدد من الأساقفة

وكانت شهدت الأيام القليلة الماضية تعرض عددًا من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لازمات صحية دخلوا على أثرها المستشفيات نتيجة تفاقم حالتهم الصحية، إذ يعد الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبري أحدث تلك الأساقفة إذ أعلنت إيبارشية المحلة الكبري تعرض الأنبا كاراس لازمة صحية وطالبت الشعب القبطي بالصلاة من أجله لإتمام شفائه.

كما شهد الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، إخضاعه للعلاج في مستشفي الجونة بالبحر الأحمر عقب تعرضه لازمة صحية ثم بدء في  استقرار في الحالة الصحية، إذ يعاني أسقف نجع حمادي من الآلام حادة بالعمود الفقري . 

ومن جهته اختتمت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس، امس صومها لمده ثلاث ايام لشفاء الأنبا هدرا مطران أسوان.

وكانت قد قالت مطرانية أسوان، في بيان لها: “نتفق معا ونبدأ صوم لمدة ثلاثة أيام هم الجمعة والسبت والأحد، ونرفع الصلوات والقداسات من أجل شفاء الأنبا هدرا مطران أسوان، لأنه في حالة صحية حرجة تحتاج للصوم والصلاة من أجله”. 

وأعلنت الإيبارشية قائلاً نود أن نطمئنكم جميعاً على صحة نيافة الأنبا هدرا حيث يتم العلاج حالياً بالقاهرة، ومن أجل احتياجنا إلى الراعي الحكيم في وسطنا والذي ندين له بالبنوة الروحية على مدار ما يقرب من نصف قرن من الزمان، لذا سيتم الصلاة والصوم من أجله لمده 3 أيام وإقامة القداسات بكافة كنائس الإيبارشية. 

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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