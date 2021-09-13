بقرار من البابا تواضروس.. تعيين الأنبا مرقس «نائبًا بابويًا» لشبين القناطر

أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا بتعيين الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة نائبًا بابويًا لإيبارشية شبين القناطر، وذلك بعد رحيل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر.

وأضاف البابا تواضروس في نص قراره البابوي:«أن يكون للأنبا مرقس حق الإشراف المالي والإداري بالإيبارشية لحين اختيار راعيًا لها في المستقبل».

وكان قد رحل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر في أغسطس الماضي، وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، صلوات تجنيز الراحل الأنبا بطرس، أسقف الكنيسة بشبين القناطر، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني عن الأسقف الراحل: "نودع إلى السماء الأب المبارك الأنبا بطرس أسقف إيبارشية شبين القناطر، ذاكرين له حياته الرهبانية الأمينة التي عاشها طوال أكثر من خمس وأربعين سنة، وخدمته الباذلة التي قدمها في عمله الرعوي في إيبارشيته، والتي جاهد خلالها الجهاد الحسن بكل إخلاص وأمانة".