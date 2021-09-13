«قراصنة شماليون» يحاولون اختراق بريد لجنة عسكرية فى سيئول

قالت شركة "إي إس تي سيكيورتي" الكورية الجنوبية للأمن الإلكتروني، إن قراصنة قد يكونون على صلة بكوريا الشمالية حاولوا سرقة بيانات لجنة استشارية تابعة لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

ووفقا للشركة تم إرسال رسائل إلكترونية إلى بعض أعضاء اللجنة الاستشارية في وقت سابق من هذا الشهر من قبل قراصنة انتحلوا صفة مسؤولين من القسم المعني بكوريا الشمالية في وزارة الدفاع، لإخطارهم بالندوة القادمة بمناسبة الذكرى السنوية لتوقيع الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018.

وبعد أيام قليلة تم إرسال رسالة أخرى تطلب من أعضاء اللجنة فتح المستندات المرفقة والتي تبدو كوثائق حكومية رسمية وفقا للشركة.

وقالت الشركة إنها تشتبه في أن مجموعة القرصنة "ثاليوم" المرتبطة بكوريا الشمالية تقف وراء محاولة الاختراق، حيث قام القراصنة بإرفاق ملفات خبيثة في تلك المستندات المرفقة بالرسالة يمكنها تثبيت برامج ضارة على أجهزة المستخدمين مما يسمح لهم بسرقة البيانات منها.

وأفادت وكالة "يونهاب" بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار ملموسة من محاولة الاختراق، وفقا للشركة.

وفي يونيو، أعلن أن قراصنة كوريين شماليين قاموا بهجمات باستخدام عناوين بريد إلكتروني متلاعب فيها من وزارات حكومة كوريا الجنوبية لسرقة معلومات المستخدمين.

كما شددت وكالة الاستخبارات الوطنية في سيئول تحذيراتها في الشهر الماضي من التهديدات الأمنية الإلكترونية التي تشكلها كوريا الشمالية.

وعلى صعيد آخر، سجلت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها1755 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 1725 إصابة محلية و30 إصابة وافدة من الخارج، مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 272 ألفا و982 إصابة.

كما سجلت الوكالة - وفقا لوكالة الأنباء (يونهاب) - حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2,359 وفاة بنسبة 0.86%.

وفيما يخص عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، تلقى 33.13 مليون شخص أو 64.5% من سكان البلاد، جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19، منذ إطلاق برنامج التطعيم في أواخر فبراير، وتم تطعيم حوالي 20 مليون شخص أو 39.0% بشكل كامل، حتى أمس السبت.