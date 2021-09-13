الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة: الفلاح المصرى عصب الدولة للحفاظ على أمنها الغذائى

محمد القرش
محمد القرش

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن  المؤسسات بالكامل تعمل على خدمة الفلاح المصري، وما يحدث يبرهن على اهتمام الدولة بالفلاح المصري.

 

 وقال إن الفلاحين عصب الحياة كما أنهم العمود الفقري للأمن الغذائي المصري لافتاً إلي قدرة المزارع في الحفاظ على الأمن القومي الغذائي من الغذاء الصحي.  
وأضاف أن الفلاح رغم جائحة كورنا والتي أثرت على العالم كله، الا أن بجهود الفلاح المصري تم توفير احتياجات المواطن المصري واستطاعت مصر التصدير وفتح  11 سوق جديد وتحقيق أكثر من 16% من إجمالي الدخل القومي، كما أنه يشارك في إجمالي نحو 20% من الصادرات الصناعية بمصر.


وقال القرش إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يوجه بالاهتمام وتلبية احتياجات الفلاح المصرى ، كما أن مجلس الوزراء بالكامل قدم التهنئة في عيد الفلاح المصري .


كما أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن مشروع “حياة كريمة” يستهدف تطوير أكثر من 4500 قرية مصرية ولا يوجد مشروع بالعالم يحقق هذه النجاحات.


وتابع أن الرئيس حينما أعلن البرنامج الرئاسي للشباب، لم يكن هناك أشخاص معينة سيتم اختيارهم وأن التقديم في تلك المبادرة ما هو إلا تحصيل حاصل، موضحاً أنه فوجيء بوجود اختبارات حقيقية، حتى أثبت الواقع عكس ذلك فأصبح للشباب دوراً حقيقياً في هذا الوطن.


وأشار القرش أن وظيفة المتحدث الرسمي لأي مؤسسة هي عبارة عن رسالة يجب توصيلها و يقوم بنقل الصورة للجمهور دون تجميل ، حيث تقوم على سماع المشكلة من المواطن أو الفلاح  ونقل ردود المسؤلين والحقائق الي الجمهور، بالإضافة الي نقل أخبار الجهات الرسمية  الي الجمهور .

-الزراعة الفلاح المصرى عصب الدولة الحفاظ على أمنها

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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