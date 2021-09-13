كوريا الشمالية تختبر بنجاح صاروخا جديدا بعيد المدى

أجرت كوريا الشمالية فجر اليوم الإثنين اختبار صاروخ جديد بعيد المدى من نوع "كروز".

وقالت وكالة أنباء كوريا الشمالية، إن أكاديمية علوم الدفاع أجرت بنجاح تجربة إطلاق صاروخ "كروز" بعيد المدى تم تطويره حديثا.

وشارك مسؤولون وعلماء بارزون من قطاع علوم الدفاع في الإطلاق التجريبي.

وأفادت الوكالة الرسمية بأنه تم تطوير هذا السلاح الاستراتيجي ذي الأهمية الكبرى في تحقيق الأهداف الرئيسية للخطة الخمسية لتطوير علوم الدفاع وتطوير نظام الأسلحة التي اقترحها مؤتمر الحزب الثامن، وفقا لدراسة علمية وعملية تطوير نظام أسلحة موثوقة خلال العامين الماضيين.

وأوضحت أنه خلال هذه التجربة تم الانتهاء بنجاح من الاختبارات الجزئية التفصيلية بالإضافة إلى عشرات من اختبارات القذف المعتمدة على المحرك، واختبارات الطيران المختلفة، واختبارات التوجيه التجريبية، واختبارات الطفو القتالية.

وشددت الوكالة الرسمية على أن تطوير نظام الأسلحة هو وسيلة ردع فعالة لضمان أمن كوريا الشمالية بشكل أكثر إحكامًا وقوة لقمع العمل العسكري ضد البلاد من خلال القوات المعادية.

وعلى صعيد آخر، ذكرت مصادر حكومية يابانية أن مسؤولين من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يخططون لإجراء محادثات على هامش اجتماع ثلاثي حول كوريا الشمالية الأسبوع المقبل بالعاصمة طوكيو.

وأفادت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية بأن الدول الثلاث تناقش سبل كسر المواجهة مع كوريا الشمالية بشأن أسلحتها النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية التي فرضت عليها عقوبات دولية.

وأكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان - أن نوه كيو دوك الممثل الخاص لسول لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية سيتوجه إلى اليابان غدا الأحد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وأضافت البيان أنه من المقرر أن يلتقي خلال تواجده في اليابان مبعوث الولايات المتحدة لكوريا الشمالية سونج كيم والمدير العام لمكتب الشؤون الآسيوية والأوقيانوسية بوزارة الخارجية اليابانية تاكهيرو فوناكوشي.