معدل تطعيم الأشخاص فى اليابان يتجاوز نسبة 50 %

أعلن مسؤولون حكوميون في اليابان اليوم، أن 50 % من سكان البلاد قد تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا - في برنامج حواري إعلامي ياباني - "إن اليابان يجب أن تصل إلى معدل تطعيم بنسبة 60 % بحلول نهاية سبتمبر الجاري"، حسبما أفادت وكالة /كيودو/ اليابانية.

ومن المتوقع أيضا أن تخفف الحكومة اليابانية قيود كوفيد-19 في نوفمبر المقبل حيث سيتم تطعيم نسبة كبيرة من السكان، كما سيسمح للمواطنين الذين ثبتت نتائجهم بسلبية الإصابة بالسفر، وحضور التجمعات الاجتماعية والفعاليات الجماهيرية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.