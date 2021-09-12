الأحد 12 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: إنقاذ مشرد يعانى من إعياء شديد ونقله لدور رعاية بالسلام

مشرد
مشرد

أعلنت مؤسسة «معانا» لإنقاذ إنسان، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، أنه تمت الاستجابة لعدة بلاغات واردة إلى المؤسسة عن وجود مشرد بأحد الشوارع فى مدينة السلام.

وأشارت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه تم التعامل مع الحالة ونقلها بواسطة فريق أطفال وكبار بلا مأوى لتلقى الرعاية داخل الدار، وتقديم أوجه المساعدة لهم، لحين استقرار حالته الصحية والنفسية، حيث إنه يعانى من حالة إعياء شديدة واضطرابات نفسية حادة.

وأوضحت أنه فور وصوله للدار تم عمل فحص شامل له و التعامل معه من الأخصائيين والفريق الطبي بالمؤسسة.

وقال محمود وحيد، مدير المؤسسة، إن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى، موضحًا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين وإغاثة ووجبات.

وأكد مدير مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلًا: «الدار أنشئت من أجلهم»، مشيرًا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيًا ونفسيًا، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

من جانبها، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية، سواء للأيتام، أو المسنين، أو ذوي الإعاقة، أو المشردين، على الخط الساخن للوزارة 16439، أو الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.

وحقق فريق التدخل السريع إنجازات كبيرة منذ 2014 حتى 2021 تمثلت في:

- عدد الحالات التي تعامل معها الفريق منذ نشاته حتى الآن 16853 حالة وشكوى.

- إيداع 944 حالة (أطفال ومسنين وشباب) داخل دور الرعاية الاجتماعية.

- تقديم مساعدات لـ 714 حالة ما بين مساعدات مادية وعينية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

مؤسسة �معانا� لإنقاذ إنسان
مؤسسة �معانا� لإنقاذ إنسان
احدى دور الرعاية مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية مؤسسة معانا انقاذ انسان دور الرعاية الإجتماعية منظومة الشكاوى الحكومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة

وزير التعليم يصدر 13 قرارًا بشأن العام الدراسى الجديد

فرج عامر يتعرض لحادث سير

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

حقوقيون وبرلمانيون عن «استراتيجية حقوق الإنسان»: نقلة نوعية فى الملف

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجارة وصناعة وفندقي وزراعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الثالث.. إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات إسرائيل (فيديو)

عضو «الحركة الإسلامية».. من هو العربى المنتخب رئيسًا لإحدى لجان الكنيست؟

«ما يمسكم يمسنا».. هكذا أحيت إسرائيل الذكرى الـ20 لأحداث 11 سبتمبر (صور)