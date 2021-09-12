«التضامن»: إنقاذ مشرد يعانى من إعياء شديد ونقله لدور رعاية بالسلام

أعلنت مؤسسة «معانا» لإنقاذ إنسان، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، أنه تمت الاستجابة لعدة بلاغات واردة إلى المؤسسة عن وجود مشرد بأحد الشوارع فى مدينة السلام.

وأشارت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه تم التعامل مع الحالة ونقلها بواسطة فريق أطفال وكبار بلا مأوى لتلقى الرعاية داخل الدار، وتقديم أوجه المساعدة لهم، لحين استقرار حالته الصحية والنفسية، حيث إنه يعانى من حالة إعياء شديدة واضطرابات نفسية حادة.

وأوضحت أنه فور وصوله للدار تم عمل فحص شامل له و التعامل معه من الأخصائيين والفريق الطبي بالمؤسسة.

وقال محمود وحيد، مدير المؤسسة، إن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى، موضحًا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين وإغاثة ووجبات.

وأكد مدير مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلًا: «الدار أنشئت من أجلهم»، مشيرًا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيًا ونفسيًا، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

من جانبها، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية، سواء للأيتام، أو المسنين، أو ذوي الإعاقة، أو المشردين، على الخط الساخن للوزارة 16439، أو الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.

وحقق فريق التدخل السريع إنجازات كبيرة منذ 2014 حتى 2021 تمثلت في:

- عدد الحالات التي تعامل معها الفريق منذ نشاته حتى الآن 16853 حالة وشكوى.

- إيداع 944 حالة (أطفال ومسنين وشباب) داخل دور الرعاية الاجتماعية.

- تقديم مساعدات لـ 714 حالة ما بين مساعدات مادية وعينية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.