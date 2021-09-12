18 ألف جمعية تتقدم لتوفيق أوضاعها.. أبرز أنشطة «التضامن» خلال 24 ساعة

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، الأحد، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية نستعرضها فى التقرير التالي:

«التضامن»: 18 ألف جمعية ومؤسسة تقدمت لمنظومة العمل الأهلى الجديدة

قال عمرو لاشين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك مجهودا كبيرا لإطلاق المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلي، وإن قانون تنظيم العمل الأهلي أعطي امتيازات وحرية كبيرة للجمعيات الأهلية، جاء ذلك خلال إطلاق الوزارة المرحلة الثانية من منظومة العمل الأهلي الجديدة

وزيرة التضامن: ميكنة 36 خدمة للجمعيات الأهلية بنهاية أكتوبر المقبل

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المجتمع المدني يلعب دورا وسيطا بين الفرد والدولة وتعبئة الجهود الفردية والاجتماعية وتحفيز روح المشاركة والتنمية والتأثير فى السياسات العامة والاعتزاز بالهوية المصرية، وشريك في التنمية.



وزيرة التضامن: ميكنة كافة خدمات الوزارة بنهاية 2021

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المجتمع المدني يلعب دور وسيط بين الفرد والدولة وتعبئة الجهود الفردية والاجتماعية وتحفيز روح المشاركة والتنمية والتأثير في السياسات العامة والاعتزاز بالهوية المصرية، وشريك في التنمية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، والتي تعمل على تسهيل الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي



لأول مرة في العالم.. مصر تعتمد إشهار الجمعيات الأهلية إلكترونيا

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، مجهودات الوزارة في إطلاق المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلي، مؤكدة أن قانون تنظيم العمل الأهلى أعطى امتيازات وحريات كبيرة للجمعيات الأهلية.



«التضامن»: حل الجمعيات التي لم توفق أوضاعها قبل يناير 2022 قضائيا

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للعمل الأهلي، إن الجمعيات التي لم توفق أوضاعها سواء ورقيا أو إلكترونيا قبل يناير ٢٠٢٢، سيتم حلها من خلال القضاء الإداري.



وزيرة التضامن: قاعدة بيانات متكاملة وشاملة للجمعيات الأهلية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تخطو خطوات سريعة في تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في كل الخدمات والمؤسسات الحكومية والأهلية، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة والسرعة في أداء الخدمات للمستحقين، والعمل على تحديث وتدقيق البيانات، وتحسين قواعد التحقق والاستهداف، وسرعة عمليات الاستعلام والتسجيل، وتقوية جسور التواصل مع الشركاء مما يعزز الثقة والمصداقية بينهم.