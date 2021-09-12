الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة سقطت على رأسها مظلة داخل ناد بحلوان

مصرع طفلة
مصرع طفلة

لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها إثر سقوط مظلة حديدية فوق رأسها داخل أحد الأندية في مدينة حلوان.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفي العام باستقباله جثة الطفلة "م.ا"، 8 سنوات، مصابة بكسور ونزيف داخلي بالرأس، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص، تبين أنه أثناء لهو الطفلة داخل أحد الأندية بمدينة حلوان سقطت فوق رأسها مظلة حديد تسببت في إصابتها إصابات بالغة أسفرت عن مصرعها.

وكشفت التحريات الأولية عدم وجود شهبة جنائية في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سقوط مظلة حديدية أحد الأندية في مدينة حلوان حلوان مباحث القاهرة قسم شرطة حلوان

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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