حبس المتهمين بقتل «ريكلام» العجوزة

أمرت جهات التحقيق في أكتوبر باستعجال تحريات حول واقعة مقتل ريكلام والعثور على جثتها مقطعة، بعدما أمرت بحبس المتهمين في الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن صديقة المجني عليها تعمل معها بنفس الملهى الليلي «ريكلام»، قالت إن الضحية قبل 25 يومًا من الحادث كانت في المستشفى تتلقى العلاج بسبب إصابتها بحمى، وبعدما خرجت من المستشفى قررت التوجه إلى مكان عملها للعودة مرة أخرى وممارسة العمل، إلا أنها اختفت بعدها.

وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل وزوجته، لاتهامهما بقتل ريكلام وتقطيع جثتها والتخلص منها بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

سهرة حمراء

وكشفت التحريات أيضا أن المتهمة استدرجت الفتاة المجني عليها بحجة إقامة سهرة حمراء مع ثري خليجي، وبمجرد حضور المجني عليها إلى الشقة حسب الاتفاق فوجئت بمحاولة زوج المتهمة التعدي عليها جنسيًا كرهًا عنها لتصويرها و"كسر عينها" بسبب خلافات بينها وبين زوجها حول الزبائن في الملهى.

كما كشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن الضحية وزميلتها المتهمة اشتركتا سويًا في سهرات خاصة، وأنهما كانتا تترددان على منازل الزبائن لكن خلافات نشبت بينهما في الفترة الأخيرة.

جريمة مقتل ريكلام

وبينت التحريات أن الزوج المتهم سبق اتهامه في قضايا آداب من مرتادي الملاهي الليلية وأن زوجته المتهمة أيضًا على نفس الوتيرة، وأنهما يعملان في الملاهي الليلية ويقدمان الفتيات للأثرياء العرب.

توجهت مأمورية أمنية للقبض على المتهمين وتم اقتيادهما إلى جهات التحقيق التي بدأت في تحقيقاتها حول الواقعة، حيث تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتمثيل الجريمة واستعجلت التحريات حول الواقعة وظروف ملابساتها، كما طلبت تقرير الطب الشرعي والصفة التشريحية للمجني عليها.