إيداع والدة طفلة حلوان المتوفية مستشفى الصحة النفسية

أمر رئيس محكمة حلوان، الأحد، إيداع والدة الطفلة التي عثر على جثتها متوفاة داخل شقتها بمدينة حلوان، أحد مستشفيات الصحة النفسية، لوضعها تحت الملاحظة لمدة 15 يومًا، وإعداد تقرير مفضل بحالتها النفسية والعقلية.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بلاغًا من أهالي منطقة عزبة الوالدة مفاده انبعاث رائحة كريهة من إحدي الشقق السكنية، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع ربة المنزل وتبين أنها ربة منزل تدعي "ح.م"، 33 سنة، وتقيم بصحبة أطفالها، وبتفتيش الشقة عثر علي جثة الطفلة "ف.ش"، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي بواسطة مفتش الصحة رجح حدوث الوفاة منذ 5 أيام، وتبين وجود إصابات بجسد الضحية، ما يرجح وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

وتحفظت قوات الأمن علي والدة المتوفاة وتم عرضها علي النيابة العامة، وبمناقشة جيران السيدة أفادوا بأنها تعاني من مرض نفسي منذ فترة زمنية وتقوم برسم نقوش غريبة علي الحوائط داخل شقتها، وبعرضها على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.