نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة

عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة؛ للوقوف على أداء المنظومة، بحضور عبد العليم التهامي رئيس اللجنة والدكتور محمد السيد نائب رئيس اللجنة ومسؤولي التقنين بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

أوضح نائب المحافظ أن الاجتماع ناقش ما انتهت إليه اللجنة من أعمال خلال الفترة الماضية، حيث تم التعاقد على 4014 عقد تقنين، وبلغت المتحصلات المالية 465 مليون جنيه، وجاري العمل على الانتهاء من 2328 عقدًا جديدا خلال الفترة القادمة، موجهًا بتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة العمل للانتهاء من كافة العقود.

وأكد القاضي ضرورة مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممَن لهم طلبات تقنين على المنظومة، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، موجها بالعمل على التطوير المستمر للأداء داخل منظومة التقنين.

وتستمر فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، نظمت محافظة سوهاج جولة ميدانية لعدد 45 شاب وفتاة من أبناء المحافظة؛ لزيارة المشروعات التنموية بمركزي ساقلتة وأخميم.

تضمنت الجولة قيام وفد الشباب بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمركز ساقلتة، حيث تم زيارة مشروعات" مجمع الخدمات الحكومية، والمدرسة الابتدائية الحديثة، والمجمع الزراعي، ومحطة رفع صرف صحي سفلاق " بنطاق الوحدة المحلية لقرية سفلاق.

واستمع الشباب إلى شرح مفصل عن تلك المشروعات، وما توفره من خدمات للمواطنين، والهدف من تلك المشروعات، ونسب التنفيذ، وما سيعود على المواطن من تنفيذها.

شملت جولة الشباب تفقد منطقة مقابر الحواويش الأثرية بمركز أخميم، بعد تطويرها مؤخرا ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث شملت أعمال التطوير "إنشاء استراحة للزوار، ومظلة للسيارات، وسور للمنطقة، ودورات مياه، ودرج صاعد لأعلى الهضبة حتى المقابر" .