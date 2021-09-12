الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ميرفت عمر تنتهي من تأليف كتاب «الثائر» عن قصة علي بدرخان

علي بدر خان
علي بدر خان

انتهت الناقدة ميرفت عمر من تأليف كتاب «الثائر» عن قصة حياة المخرج السينمائي علي بدرخان الذي أهداه مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دورته السابعة والثلاثين برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة وتقام خلال الفترة من ٢٥ إلى ٣٠ سبتمبر الجاري، تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

يتضمن الكتاب سيرة ومسيرة المخرج على مدار أكثر من نصف قرن في العمل السينمائي أمضاها في محراب الفن السابع مخرجًا، وأستاذًا لأجيال عديدة من خريجي المعهد العالي للسينما ورمزًا مهمًا من رموز العمل السينمائي في مصر والوطن العربي، كما يتضمن نشأته في منزل والده المخرج أحمد بدرخان وتعلقه بالعمل السينمائي، ودراسته للسينما في المعهد العالي بالقاهرة قبل أن يحصل على منحة لدراسة السينما في إيطاليا لمدة عامين كاملين، إضافة إلى فصل عن تحليل أفلامه التي قدمها كمخرج مثل "الحب الذي كان، الكرنك، شيلني واشيلك، شفيقة ومتولي، أهل القمة، الجوع، الراعي والنساء، الرجل الثالث، نزوة، الرغبة".


كما يضم الكتاب فصلًا عن موقف بدرخان السياسي وكفاحه من أجل إرساء قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الشعوب في حياة إنسانية كريمة ودوره في نقابة المهن السينمائية التي ينتمي إليها، واهتم علي بدرخان خلال مسيرته بتقديم أجيال جديدة للسينما، حيث لم يكتف
بما قدمه خلال عمله بالمعهد العالي للسينما بل أنشأ أكاديمية بدرخان للثقافة والفنون التي خرجت أجيالًا عديدة كانت رافدًا مهمًا في السينما المصرية. 

محافظ الإسكندرية البحر المتوسط إسكندرية السينمائي مهرجان الإسكندرية السينمائي الراعي والنساء مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط نقابة المهن السينمائية

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