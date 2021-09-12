الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه الفيوم»: توعية داخلية للعاملين بالشركة للتعريف بـ«حياه كريمة»

توعية داخلية للعاملين
توعية داخلية للعاملين بالشركة

أكد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن إدارة التوعية والإعلام بالشركة تنفذ حملات توعية داخلية للعاملين بكافة مواقع الشركة المختلفة من أجل تعريفهم بمبادرة حياه كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتستهدف مركزى يوسف الصديق واطسا حيث تم استهداف العاملين داخل إدارات التدريب والمعامل المركزية والورش المركزية.

أضاف أن هناك خطة يتم تنفيذها يوميًا من أجل استهداف نحو أكثر من 4 آلاف عامل تابعين للشركة من أجل توعيتهم بحجم المشروعات والانجازات التى تتم على الأرض متمثلة بعمليات المد والتدعيم والاحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء روافع وخزانات بقرى كحك بحرى وقصر الجبالى ويادم غالب  ومحطات لمياه الشرب بالعزب الجديدة المرحلة الثالثة ومحطة قحافة من أجل تحسين ضغوط مياه الشرب وتوفير بيئة صحية آمنه لكل مواطن والتى تضمن له حياة كريمة وذلك بتكلفة مالية إجمالية تقدر بنحو مليار و٦١٤ مليون جنيه.

توعية داخلية للعاملين بالشركة
توعية داخلية للعاملين بالشركة
توعية داخلية للعاملين بالشركة
توعية داخلية للعاملين بالشركة
توعية داخلية للعاملين بالشركة
توعية داخلية للعاملين بالشركة
توعية داخلية للعاملين بالشركة
توعية داخلية للعاملين بالشركة
مياه الفيوم توعية داخلية حياة كريمه للعاملين بالشركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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