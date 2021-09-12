«صرت كنتكم».. أصالة تعلق على خبر زواجها من شاعر عراقى (فيديو)

انتشر خلال الساعات الماضية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة أصالة يجمعها بأحد معجبيها من دولة العراق، أثناء وصلة مزاح بينهما.

وقال المعجب لها: "صرتِ كنتنا"، في إشارة إلى وجود علاقة جديدة مع الشعب العراقي، لترد أصالة "صرت كنتكم"، وجاء الفيديو بعد انتشار خبر زواج الفنانة أصالة من الشاعر العراقي حسن فائق بعد انفصالها عن النائب المصري أحمد عبدالمجيد منذ فترة.

وحقق الفيديو مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، واعتبره البعض أنه تأكيد من الفنانة أصالة على أخبار الزواج الأخيرة بعد صور كثيرة جمعتها مع الشاعر العراقي.

ونشرت الكاتبة اللبنانية هنادي عيسى صورا للمطربة أصالة نصري، رفقة زوجها الرابع الشاعر العراقي فايق حسن، مدير أعمال المطرب ماجد المهندس، وفاجأت هنادي متابعي أصالة بإعلان خبر زواجها عبر موقع التواصل "فيسبوك"، وعلقت: "ألف مبروك الزواج للمرة الرابعة للمطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي فايق حسن مدير أعمال المطرب ماجد المهندس".

وتزوجت الفنانة أصالة من الشاعر العراقي حسن فايق، مدير أعمال المطرب الكبير ماجد المهندس، لم تكن الزيجة الأولى للفنانة التي تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تعلن أصالة حتى الآن خبر زوجها وتتجاهل كل هذه الأقاويل.