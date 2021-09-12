الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«جاردن سيتي المدينة الحدائقية».. جديد سلسلة «ذاكرة المدينة»

جاردن سيتي
جاردن سيتي

يصدر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، كتاب "جاردن سيتي المدينة الحدائقية.. اسم ومعنى"، وهو ثاني إصدار من سلسلة "ذاكرة المدينة".

وبحسب التنسيق الحضاري -يمثل وزارة الثقافة، "بين دفتي هذا الكتاب تجدون أهم الطرز المعمارية التي تميز مباني جاردن سيتي وقصصا حول المعماريين الذين شكلوا عمران هذا الحي المتميز، وكذلك تاريخ الحياة الاجتماعية لهذا الحي العريق".

تأتي أهمية هذه الإصدارات ضمن سلسلة "ذاكرة المدينة" التي تلقي الضوء على مسيرة العمران في المناطق ذات القيمة، بهدف غرس قيمة التراث العمراني والحفاظ عليه.

وكان جهاز التنسيق الحضاري، قد أصدر كتاب "جزيرة الزمالك.. القيمة والتراث"، والذي يعد باكورة إنتاج سلسلة "ذاكرة المدينة"، ويحمل الكتاب بين طياته تشريحا دقيقا لحي الزمالك بدءًا من نشأته عام 1863، ويأخذك في رحلة زمنية داخل أروقة قصور وفيلات وعمائر الزمالك وكذلك الحقب الزمنية المتوالية وعالم الفن والسياسة والشخصيات التي قطنت هذا الحي.

كما يضم مجموعة نادرة من الصور والخرائط التي توضح التدرج العمراني للحي، وأيضًا مجموعة من الصور توضح تفاصيل العمران المختلفة بهذا الحي وكيفية تشكيله وتكوينه والعمائر المتميزة معماريًا لأشهر المعماريين الأجانب والمصريين وهو ما جعل هذا الحي قبلة للطبقة الأرستقراطية بالمجتمع من المصريين والأجانب المقيمين بمصر.

وشهد حي الزمالك تنوعا عمرانيا عكس التنوع الثقافي والحضاري والاجتماعي الذي شهده هذا الحي المتميز ثقافيًا وعمرانيًا، وهو ما جعل التنسيق الحضاري يبدأ به وقام بإعداد المادة العلمية لهذا الكتاب مجموعة من المتخصصين برئاسة الدكتور محمد حسام الدين إسماعيل عبد الفتاح أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس، وعضوية كل من إسلام عاصم عبدالكريم بيومي أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر، والدكتور إسلام محمد أحمد عبدالقدوس مدرس الهندسة المعمارية والتصميم العمراني، كريمة حسين أحمد نصر مدرس مساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس، إسراء حميدو أبو زيد باحث الماجستير بكلية الآداب جامعة عين شمس.

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري المهندس محمد أبوسعدة جاردن سيتي المدينة الحدائقية اسم ومعنى ذاكرة المدينة وزارة الثقافة التنسيق الحضاري جزيرة الزمالك القيمة والتراث

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