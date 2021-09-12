الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«خيانة وحب وارتباط خفي».. رجال في حياة الفنانة أصالة نصري

أصالة نصري
أصالة نصري

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج ​أصالة​ من مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس، الشاعر العراقي ​فائق حسن، وترصد"الدستور" رجال في حياة أصالة.

أيمن الذهبي

الزيجة الأولى لأصالة كانت من المنتج السوري أيمن الذهبي وأنجبت منه بنت تدعى شام عام (1992)، وولد يدعى خالد (1998) إلا أنها انفصلت عنه عام 2005.

وقال الذهبي -في مقابلة مع برنامج "شو سرك" على قناة “lbc” اللبنانية "لقد خنت أصالة أثناء زواجنا؛ لأنها كانت مقصرة فى حقى ولم تهتم بي، وأعتقد أنه من حق أى رجل أن يخون زوجته إذا قصرت فى حقه".

وفي 2020 خرج الذهبي فى فيديو جديد له ليتحدث عن قصة طلاقه من النجمة أصالة بعد مرور أكثر من 14 عاما على انفصالهما، نافيا قصة خيانته لها التي تتردد بقوة طوال السنوات الماضية، وأنها هي السبب فى قرار الانفصال.

طارق العريان

الزيجة الثانية في حياة أصالة كانت من المخرج الفلسطيني الأصل طارق العريان والذى كانت تعشقه وتُعلن ذلك على الملأ حتى أنها أعلنت أنها هي من عرضت عليه الزواج بعد طلاقها، وكانت تُطلق عليه لقب "رجل حياتها.

 و تزوجت أصالة من العريان بعد 3 أشهر من طلاقها من زوجها الأول أيمن الذهبى وبالتحديد في 27 مارس 2006، وأثمرت زيجتهما عن التوأم "آدم وعلي" وذلك فى 27 مايو 2011، وبعد حوالي 14 عاما من الزواج، أعلنت أصالة، في يناير 2020.

النائب أحمد عبد المجيد

ترددت أنباء حول اتفاقهما على الزواج  فى أحد الحفلات الخاصة التى جمعتهما بحضور الأصدقاء المقربين لهما، وأخرى تشير إلى إتمام الزواج بالفعل واتفاقهما على الانفصال بشكل رسمى، ولكن أصالة لم تفصح بأى شيء عن هذه العلاقة، ولم تقوم بنشر أى صورة تجمعهم.

مواقع التواصل أصالة المخرج طارق التواصل الاجتماعي أصالة نصري تواصل الاجتماعي

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