الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: 18 ألف جمعية ومؤسسة تقدمت لمنظومة العمل الأهلي الجديدة

القباج
القباج

قال عمرو لاشين، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك مجهود كبير لإطلاق المنظومة الإلكتروني لتنظيم العمل الأهلي، وأن قانون تنظيم العمل الأهلي أعطتي امتيازات وحرية كبيرة للجمعيات الأهلية.

 جاء ذلك خلال إطلاق الوزارة المرحلة الثانية من منظومة العمل الأهلي الجديدة.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أبرز ملامح القانون تتمثل في  تحرير العمل الأهلي من خلال الاختار بالإشهار الإلكتروني وهذا لم يحدث في أية دولة من دول العالم، مشيرا إلى أن هذه المنظومة توفر حصرا لكل جهود العمل الأهلي والمجتمع المدني، كذلك التحول الرقمي والميكنة لتقديم خدمات للعمل الأهلي في مصر.

وأوضح لاشين أن الوحدة مسئولة عن منظوم الكترونية من خلال قاعدة بيانات أهلية ومتابعة دور الوزارة في دعم العمل الاهلي في مصر، مشددا على أن أهداف المنظومة تتمثل في التحول الرقمي والميكنة والحوكمة الإلكترونية، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للجمعيات الأهلية وأنشطتها والمستفيدين منها.

بحسب لاشين يستخدم المنظومة الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية، مؤكدا أن أنه سوف يتم مراجعة تقديم جميع خدمات للجمعيات الأهلية ودورة العمل الداخلي والمتطلبات والوثائق وصلاحيات الموافقة والمراجعة.

وقال مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لأول  يصبح لدينا موقع إلكتروني لتنظيم العمل الأهلي، وكذلك لأول مرة يتم إشهار للجمعيات الأهلية من خلال الموقع في دايق معدودة من 15 إلى 35 دقيقة، كذلك توفير جميع النماذج إلكترونيا للتعامل بها، وهناك 36 خدمة التي ستتاح على المنظومة منهم 14 خدمة لها إطار زمني محدد، مشيرا إلى أنه تم تدريب 27 مديرية للتعامل مع المنظومة خلال المرحلة الأولى، مؤكدا أن هناك 18 ألف من الجمعيات ومؤسسات واتحادات ومنظمة أجنبية أنهت التقدم خلال المرحلة الأولى.

وزيرة التضامن الاجتماعي قاعدة بيانات الاهلي الجديد المجتمع المدنى التضامن الاجتماعي قانون تنظيم العمل الأهلى

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