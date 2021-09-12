العثور على جثة شاب في حالة تعفن داخل شقته ببولاق الدكرور

عثرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، على جثة شاب في العقد الرابع من عمره، في حالة تعفن داخل غرفة نومه بشقته في منطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقى بلاغًا من الجيران، يفيد بالعثور على جثة شاب في حالة تعفن، وعلى الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، لكشف ملابسات العثور على الجثة داخل غرفة النوم في شقة بالطابق الثالث داخل العقار المكون من 5 طوابق، وتبين أن المتوفي عثر عليه بكامل ملابسه والجثة في حالة تعفن.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الشاب الذي عُثر على جثته متزوج، وتبين اختفاء زوجته منذ 4 أيام، وفقًا لتحريات المباحث وأقوال الشهود، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق، للوقوف على ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف غموض الحادث، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة يتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات يتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.