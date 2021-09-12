النيابة العامة تحقق بواقعة سحل وتعذيب شاب بشوارع المحلة

أعطى المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة ثان المحلة بفتح التحقيق بواقعة تعذيب وسحل شاب في العقد الثالث من عمره على أيدي 8 من البلطجية والخارجين على القانون من حاملي الأسلحة البيضاء وتفريغ كافة الكاميرات الكائنة بموقع الحادث لضبط المتهمين بحادث الاعتداء الذي تسبب في إحداث إعاقة وعاهة للشاب الضحية.

وكانت منطقة العباسي بشارع نعمان الأعصر التابعة للحي ثان واقعة تعذيب شاب يدعى "محمد علاء السيد العبد" في نهاية العقد الثالث من عمره على أيدي مجموعة من البلطجية استخدموا الشوم والأسلحة البيضاء وبتروا أطراف يده أمام مرأى ومسمع المواطنين وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى طوارئ مستشفى المحلة العام غارقا في دمائه لتقديم الرعاية الطبية.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بحدوث واقعة اعتداء بلطجية يبلغ عددهم 8 أشخاص من حاملي الشوم والأسلحة البيضاء على المدعو "محمد علاء" شاب لم يتجاوز عمره 29 سنة بمنطقة أسواق العباسي بدائرة القسم.

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة مرتكبي واقعة تعذيب الشاب وسحله بالطريق شارع العباسي الجديد.

كما استمرت الجهود الأمنية تحت إشراف الرائد محمد عمار من جهة ضباط الشرطة بتفريغ كاميرات مراقبة بنطاق موقع الحادث والتنسيق مع الجهات السرية لتحديد موقع المتهمين وتقديمهم إلى العدالة.

وتواصل فرق من البحث الجنائي دورها بتتبع خطوات تحرك البلطجية حاملي الأسلحة البيضاء ومداهمه مواقع المتهمين الذين يترددون عليها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت بسرعة ضبط المتهمين.