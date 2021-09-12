كاتب مغربي لـ «الدستور»: الإخوان أدخلت المغاربة في حقبة سوداء

والشعب نجح في الإطاحة بهم...

قال الكاتب والباحث المغربي سعيد ناشد، إن اندحار حكم الإخوان المسلمين بعد عشر سنوات من الحكم، وخسارتهم عن طريق صناديق الاقتراع، وبكل سلاسة، هو إنجاز كبير يُحسب للشعب المغربي الذي ضاق ذرعا بجماعة أدخلت المغاربة في عشرية سوداء.

وأضاف ناشد في تصريح خاص لـ"الدستور" أن انتصار حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش هو انتصار لأسلوب حديث في إدارة الحملة الانتخابية، والاستعمال الجيد للتقنيات الحديثة للتواصل.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تتشكل حكومة قوية ومعارضة قوية أيضا، وذلك لكي لا يبقى هناك فراغ قد تملؤه أي جهة معادية لمنطق المؤسسات.

وبدأ عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية الجديد، والذي استطاع الإطاحة بإخوان المغرب، اليوم السبت، مشاورات مع أحزاب سياسية مغربية لتشكيل حكومة جديدة بأغلبية برلمانية خالية من الإخوان الذين أعلنوا انضمامهم للمعارضة، قبل تنصيبها رسميًا من العاهل المغربي.

واستقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مساء الجمعة، بالقصر الملكي بفاس عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وحسب بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، عين العاهل المغربي أخنوش رئيسًا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي هذا التعيين طبقًا لمقتضيات الدستور وبناءً على نتائج الانتخابات التشريعية في الثامن من سبتمبر الجاري.

عزيز أخنوش المكلف بتشكيل الحكومة في المغرب

ولد أخنوش سنة 1961 في مدينة تافراوت الواقعة بين مرتفعات الأطلس الصغير، على بعد حوالي 170 كيلومترًا من مدينة أكادير جنوب المغرب.

وحصل في سن 25 عامًا، وبالضبط سنة 1989، على شهادة عليا في التسيير الإداري من جامعة شيربروك في كندا.

بعد عودته إلى المغرب ترأس مجموعة "أكوا" القابضة التي أسسها والده منذ سنة 1932، وتحتضن شبكة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى العاملة في مجال المحروقات والاتصالات والخدمات وغيرها من القطاعات الأخرى.

و يعتبر واحدًا من أبرز رجال الأعمال في المغرب والعالم العربي، حيث حل في المرتبة العاشرة عربيًا وفي المركز 1664 عالميًا، ضمن تصنيف قائمة "فوربس" لأثرياء العالم لسنة 2021، بثروة قدرت بـ1.9 مليار دولار، وهو ما شكل ارتفاعًا بلغ 0.2 مليار دولار مقارنة مع السنة الماضية.