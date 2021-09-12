الأحد 12 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

والشعب نجح في الإطاحة بهم...

كاتب مغربي لـ «الدستور»: الإخوان أدخلت المغاربة في حقبة سوداء

الإخوان في المغرب
الإخوان في المغرب

قال الكاتب والباحث المغربي سعيد ناشد، إن اندحار حكم الإخوان المسلمين بعد عشر سنوات من الحكم، وخسارتهم عن طريق صناديق الاقتراع، وبكل سلاسة، هو إنجاز كبير يُحسب للشعب المغربي الذي ضاق ذرعا بجماعة أدخلت المغاربة في عشرية سوداء. 

وأضاف ناشد في تصريح خاص لـ"الدستور" أن انتصار حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش هو انتصار لأسلوب حديث في إدارة الحملة الانتخابية، والاستعمال الجيد للتقنيات الحديثة للتواصل.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تتشكل حكومة قوية ومعارضة قوية أيضا، وذلك لكي لا يبقى هناك فراغ قد تملؤه أي جهة معادية لمنطق المؤسسات.

وبدأ عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية الجديد، والذي استطاع الإطاحة بإخوان المغرب، اليوم السبت، مشاورات مع أحزاب سياسية مغربية لتشكيل حكومة جديدة بأغلبية برلمانية خالية من الإخوان الذين أعلنوا انضمامهم للمعارضة، قبل تنصيبها رسميًا من العاهل المغربي.

واستقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مساء الجمعة، بالقصر الملكي بفاس عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وحسب بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، عين العاهل المغربي أخنوش رئيسًا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي هذا التعيين طبقًا لمقتضيات الدستور وبناءً على نتائج الانتخابات التشريعية في الثامن من سبتمبر الجاري.

عزيز أخنوش المكلف بتشكيل الحكومة في المغرب

ولد أخنوش سنة 1961 في مدينة تافراوت الواقعة بين مرتفعات الأطلس الصغير، على بعد حوالي 170 كيلومترًا من مدينة أكادير جنوب المغرب. 

وحصل في سن 25 عامًا، وبالضبط سنة 1989، على شهادة عليا في التسيير الإداري من جامعة شيربروك في كندا. 

بعد عودته إلى المغرب ترأس مجموعة "أكوا" القابضة التي أسسها والده منذ سنة 1932، وتحتضن شبكة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى العاملة في مجال المحروقات والاتصالات والخدمات وغيرها من القطاعات الأخرى.

و يعتبر واحدًا من أبرز رجال الأعمال في المغرب والعالم العربي، حيث حل في المرتبة العاشرة عربيًا وفي المركز 1664 عالميًا، ضمن تصنيف قائمة "فوربس" لأثرياء العالم لسنة 2021، بثروة قدرت بـ1.9 مليار دولار، وهو ما شكل ارتفاعًا بلغ 0.2 مليار دولار مقارنة مع السنة الماضية.

سعيد ناشد المغرب الإخوان حزب العدالة والتنمية المغربي إجهاض مخطط الإخوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

ملاحظات حول حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى خفض الحد الأقصى لمشتريات السياح والمصريين بالأسواق الحرة

تأجيل كأس مصر بطلب من المدير الفنى الجديد للمنتخب

آية قرآنية تُبكى وزير الأوقاف

صلاح على موعد مع رقم قياسى جديد فى الدورى الإنجليزى

عُثر عليه فى شقته مقيدًا ومكممًا.. القصة الكاملة لـ «قتيل الإيجار» في المرج

الإعدام لعاطل قتل مُسنًا أثناء سرقته فى عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

ماجد حبته

النسخة المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

عن معنى الدولة والشراكة فى الوطن

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

«كاشان».. «جانتس» يكشف قاعدة التدريب على إطلاق الطائرات المُسيّرة فى إيران

تفاصيل تحقيقات الشاباك مع الأسرى الفلسطينيين الأربعة.. من ساعدهم؟

محكمة إسرائيلية تتهم الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بالتخطيط لعملية إرهابية