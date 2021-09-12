قصور الثقافة تفتتح فعاليات المسرح المتنقل في الإسماعيلية

دشن الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، فعاليات المسرح المتنقل التي انطلقت من قرية أبوسلطان التابعة لفرع ثقافة الاسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن لتقام فعالياته في الفترة من 8 سبتمبر حتى 18 من الشهر ذاته، بمدينة فايد وقرية أبو سلطان، وذلك فى إطار تحقيق مبدأ العدالة الثقافية، وتحت رعاية دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وتضمن برنامج الحفل ورش فنية منها ورشة طباعة على القماش تدريب سهي عشرى تحدثت خلالها عن فكرة الورشة والخامات المستخدمة (ألواح ناصبيان، الوان بيجمنت، الوان ريليف، ألواح إسفنج. قماش ستان، فرش للتلوين. بكر لاصق، وفرخ كانسون أسود).

ثم ورشة الحلى بالنحاس لتصنيع سلاسل ودلايات وأشكال نحاسية باستخدام حلقات مصغرة للوصل بين السلاسل وبعضها، مطعم بفصوص من الخرز الملون، تدريب الفنانة نجاة عبد القادر وإشراف سماح علي، كما قدمت فرقة العرائس للفنان محمود نوح مجموعة من التابلوهات الفنية للأطفال المشاركة بالورش الفنية.

وفي إطار الاهتمام بالوقاية من فيروس كورونا، قدم د. علي حمودة، محاضرة بعنوان "الوقاية من كورونا" وقد بدأها بسؤال عن كيفية انتشار الفيروس، وقال إن البيانات أظهرت أن الفيروس المسبب لكوفيد 19 ينتشر من شخص لآخر من خلال المخالطة اللصيقة (ضمن 6 أقدام، أو 2 متر).

فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية

وينتشر الفيروس عن طريق الرزاز التنفسي المنطلق عندما يسعل المصاب بالفيروس أو يعطس أو يتنفس أو يتحدث. يمكن استنشاق هذا الرزاز أو دخوله في فم شخص آخر قريب أو في أنفه أو عينيه.

ويمكن أحيانًا أن ينتشر فيروس كوفيد 19 عند تعرض الشخص لقطيرات صغيرة تبقى عالقة في الهواء لعدة دقائق أو ساعات، ويسمى ذلك الانتقال بالهواء، من غير المعروف حتى الآن مدى شيوع انتشار الفيروس بهذه الطريقة.

ويمكن أن ينتقل أيضا إذا لمس الشخص سطحا عليه الفيروس ثم لَمس فمه أو أنفه أو عينيه، مع أن هذه ليست الطريقة الرئيسية لانتقاله.

فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية

كما أشار إلى ماهية أعراض كوفيد 19، وتحدث قائلا بأنه يمكن ألا تظهر الأعراض على بعض الأشخاص، أما عن الأعراض الأكثر شيوعا هي الحمى والسعال والتعب الشديد، وقد تشمل الأعراض الأخرى ضيق النفس وآلام العضلات والقشعريرة والتهاب الحلق والصداع وألم الصدر وفقدان حاستي التذوق أو الشم، هذه القائمة ليست شاملة، وقد لاحظ الخبراء أيضًا وجود أعراض أخرى أقل شيوعًا، قد تظهر بعد مدة تتراوح بين يومين إلى 14 يومًا من التعرض للعدوى.

كما صعدت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة الفنان يحيي مولر المسرح المتنقل، وقدمت مجموعة من التابلوهات الفنية علي أنغام السمسية منها: أبويا وصانى، مركب حبيبي، مصر العظيمة، أنا الإسماعيلي، وراك وراك.