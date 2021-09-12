شيخ الطريقة العزمية: الأمة تحتاج إلى صحوة إسلامية شاملة تعيد لها مجدها

قال الدكتور علاء أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية، وعضو المجلس الصوفي الأعلي، إن الأمة العربية حاليًا تحتاج إلى صَّحوة إسلامية، وهذه الصحوة يجب أن تكون صَحوة شاملة في شتَّى المجالات، في الفكر والعزم وفي العلم والتعليم، وفي الاقتصاد والصناعة والزراعة وغير ذلك، حتى يعود للأمة مجدها وفاعليتها، وتصبح لها قوة فاعلة في السياسة الدولية والعلاقات الإنسانية، والتعامل مع بلاد العالم كبيرها وصغيرها .

وتابع "أبوالعزائم"، خلال مشاركته في الندوة العلمية التي نظمتها الطريقة العزمية "آون لآين"، أن ماحدث في الدول العربية يؤكد أن هناك مؤامرة على هذه الأمة، ولذلك وجب على قادة الأمة أن يعلموا جيدًا حجم المخاطر والتحديات التي تواجهنا حتى يتم القضاء عليها، وبعد ذلك تحدث صحوة إسلامية في كافة المجالات حتى يعود لنا مجدنا مرة آخرى.

الجدير بالذكر، أن الطريقة العزمية أسست على يد رجل دين صوفي هو الشيخ محمد ماضي أبو العزائم، تخرج محمد ماضي من الأزهر، ثم درس بمدرسة دار العلوم، وبعدها عمل كمدرس لمادتي الدين واللغة العربية بمدرسة إدفو الابتدائية، ثم نُقل إلى مدرسة الإبراهيمية الأولية، ثم إلى المدرسة الابتدائية بالمنيا.