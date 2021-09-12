كاتبة: الملكية فى بريطانيا قد تختفي فى غضون جيلين

قالت الكاتبة البريطانية هيلاري مانتل في مقابلة نشرت، إن الملكية البريطانية التي يعود تاريخها لما يزيد على ألف عام، ربما ستختفي في غضون جيلين.

وأضافت مانتل التي اشتهرت بثلاثيتها الروائية التاريخية "وولف هول"، أنها معجبة بتفاني الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عاما ووريث العرش الأمير تشارلز أمير ويلز.

وقالت مانتل لصحيفة "التايمز": "أعتقد أنهما يقومان بدورهما... بأفضل ما يمكن وبكل جدية".

ولكن عندما سئلت عن المدة الباقية للنظام الملكي، ردت بأنه في تقديرها "مجرد جيلين"، واستطردت: "من الصعب جدا فهم الفكرة وراء النظام الملكي في عالم حديث ينظر فيه إلى أناس على أنهم مشاهير فحسب".

وإذا تحققت وجهة نظر مانتل، فلن يصبح الأمير جورج ملكا، حيث أن الأمير البالغ من العمر ثمانية أعوام هو حفيد الملكة إليزابيث والثالث في ترتيب ولاية العرش بعد جده تشارلز (72 عاما) وأبيه الأمير وليام (39 عاما).

وعلى الرغم من أن الاستطلاعات تشير إلى أن أغلبية واضحة من البريطانيين ما زالوا يدعمون النظام الملكي ويحترمون بشكل خاص الملكة ويُعجبون بها، أظهر استطلاع للرأي في مايو أن الشبان في بريطانيا يفضلون الآن رئيس دولة منتخبا.

وعلى صعيد آخر، بعثت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية اليوم السبت رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمناسبة الذكرى الـ20 لأحداث الـ11 من سبتمبر.

وقالت إليزالبيث في الرسالة - حسبما نشرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - "لا تزال كافة صلواتنا وأفكارنا مع الضحايا والعائلات والناجين ورجال الإنقاذ في ذلك اليوم".

وفي سياق متصل، تعهد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، اليوم السبت، باستمرار بلاده بالمساهمة في الحرب ضد الإرهاب في الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب مون في بيان -نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - عن "أعمق التعازي للرئيس الأمريكي جو بايدن والشعب الأمريكي.. مرّ عشرون عاما، لكن صدمة هذا اليوم مازالت باقية كجرح عميق في قلوب الكثيرين".

وأكد مون إلى أن العنف لن ينتصر أمام السلام والتكاتف، مشيرا إلى أن مأساة هجمات 11 سبتمبر يجب ألا يتم السماح بتكرارها.