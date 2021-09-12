الأحد 12 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترامب يرفض الإفصاح عما إذا كان يعتزم الترشح للرئاسة مجددا

ترامب
ترامب

رفض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الإفصاح عما إذا كان يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه حدّد قراره بهذا الشأن.


وخلال زيارته، لدائرة شرطة نيويورك بمناسبة الذكرى السنوية الـ20 لأحداث 11 سبتمبر، قال ترامب، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيترشح في انتخابات 2024: "في الواقع، بالنسبة لي، هذا سؤال سهل.. أعرف ما سأفعله"، لكنه أشار إلى أنه ليس بإمكانه التصريح بقراره الآن بسبب القوانين المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" عبر موقعها الإلكتروني.


وقالت الصحيفة إن موعد إعلان ترامب قراره خوض الانتخابات من عدمه ليس واضحا بعد، مشيرة إلى تصريحه في وقت سابق بأن الإعلان قد يكون بعد انتخابات التجديد النصفي، العام المقبل.

 

وفي وقت سابق، كشفت شركة بث تلفزيوني أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيعلق على مباريات الملاكمة والفنون القتالية، فيما قال الأخير إنه يحب المقاتلين العظماء وسيشارك أفكاره في هذا المجال.

 

وقالت شركة أمريكية للبث التلفزيوني، إن دونالد ترامب، المحب للرياضة، سيعلق بدءا من مساء السبت المقبل على سلسلة مباريات في الملاكمة في فلوريدا، مشيرة إلى أن إحدى المباريات ستشهد عودة بطل العالم السابق للوزن الثقيل إيفاندر هوليفيلد إلى الحلبة.

 

وأوضحت الشركة أن هوليفيلد، البالغ من العمر 59 عاما، سيحل في هذه المباراة محلّ أسطورة أخرى في عالم الملاكمة هو المكسيكي الأمريكي أوسكار دي لا هويا الذي أدخل المستشفى بعد إصابته بوباء كوفيد-19.

 

وقالت إن هوليفيلد، الذي لم يشارك في أي مباراة منذ 10 سنوات، سيبدأ بمواجهة النجم البرازيلي في الفنون القتالية المختلطة فيتور بلفور، البالغ من العمر حاليا 44 عاما، وبطل العالم السابق للوزن الثقيل في بطولة "يو إف سي" للفنون القتالية المختلطة.

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