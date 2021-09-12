غلق 6 «سناتر» للدروس الخصوصية بالسنطة

قال اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، إن حملات لجنة مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن غلق وتشميع نحو 6 مراكز للدروس الخصوصية على مستوى المركز خلال 24 ساعة.

وأضاف رئيس المدينة، أن ذلك يأتي لمخالفة تلك المراكز لقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر الدروس الخصوصية، ومنع التجمعات، لحماية الطلاب من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز المخالفة.

وكان طارق رحمي محافظ الغربية، قد أصدر قرارًا بتشکيل لجان على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، للمرور والتفتيش لرصد مراكز وسناتر الدروس الخصوصية المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



ووجه محافظ الغربية، بإحكام الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية من خلال حملات مستمرة يتم تنسيقها مع هيئة الرقابة الإدارية، وكلف ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بتشكيل لجان متابعة للانتشار بكافة قرى ومراكز المحافظة لرصد أماكن التجمع ومراكز الدروس الخصوصية.

من جانبها قامت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تشكيل 4 لجان لمتابعة مدارس إدارة كفر الزيات التعليمية في جميع القرى، مراكز الدروس الخصوصية وديوان الإدارة، وذلك ضمن حملة المحافظة والرقابة الإدارية على مركز ومدينة كفر الزيات في جميع القطاعات، وأعلن محمد صلاح فرحات، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، أن حملات لجنة مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن غلق وتشميع نحو 9 مراكز للدروس الخصوصية على مستوى المركز.

وأوضح رئيس المدينة، أن ذلك يأتي لمخالفة تلك المراكز لقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر الدروس الخصوصية، ومنع التجمعات، لحماية الطلاب من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز المخالفة.



‎وأسفرت الحملة عن مداهمة عدد من مقار لمراكز الدروس الخصوصية، وتم عمل محاضر غلق لهذة مقار وتم إحالة أصحاب المراكز للشئون القانونية للتحقيق الفوري، يأتي ذلك في إطار الحملة المكبرة على مركز ومدينة كفر الزيات وعدد من المراكز والتي ستستمر على مدار أسبوع كامل، طبقاً لتوجيهات محافظ الغربية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الغربية.