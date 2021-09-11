الأحد 12 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صندوق علاج الإدمان يحدد 5 أعراض لانسحاب المخدر من الجسم

انسحاب المخدر من
انسحاب المخدر من الجسم

قال صندوق مكافحة علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، إن هناك أعراض جسيمة لانسحاب المخدر من الجسم وهى:-

-مجموعة من الشكاوى والأعراض التى تظهر عند التوقف عن التعاطى وقد تشمل أى جزء من أجزاء الجسم حسب نوع المادة وجرعة التعاطى ومدة التعاطى ومن هذه الأعراض:-
- الرجفة أو الارتعاش. 

- القصور الذهنى: البلادة أو الغباء ، نقص الانتباه : السرحان.

- التشنجات الصرعية وكثيراً ما نجد شخص يسقط أمامنا دون أن نعرف الحقيقة أنه يتعاطى.

- الهلاوس: السمعية ، البصرية ، الشمية.

- المشاكل الوجدانية: النشاط الزائد غير المفيد ، الكآبة والاكتئاب.


واشار الصندوق عبر موقعه الالكتروني  إلى أن العوامل الدافعة للعلاج جاءت كالآتي:-

-ضياع الصحة.
-مشاكل أسرية.
-الخوف على الأبناء.
-وفاة أحد  الأقارب.
-عدم القدرة المادية.
-مشاكل في العمل.
-ضغوط الأهل.
- التعرض لحادث بسبب المخدرات.

جدير بالذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أعلنت استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023 " خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2021 ، بلغ 88 ألفا و177 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، بعد قيام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بافتتاح 3 مراكز علاجية جديدة تابعة للصندوق في محافظات البحر الأحمر ومطروح وبورسعيد.

 

وقال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة، حيث إن نسبة 45.30% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة و33.63 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 14.38%.

عبد الفتاح السيسي وزيرة التضامن الاجتماعي فيروس كورونا المخدرات التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي فيروس كورونا المستجد انتشار فيروس كورونا الخط الساخن

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وائل لطفي

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