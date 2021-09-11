في إشارة لـ«الإخوان».. قيس سعيد: «من اتفقنا معهم نكثوا عهودهم»

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، أنه سيحاول في أقرب وقت أن يتم اختيار رئيس للحكومة لا شائبة عليه، قائلا إنه من حق الشعب أن يعبر عن إرادته بكل حرية.

وشدد الرئيس التونسي على أنه يحترم الدستور ولا يمكن إدخال تعديلات على نصه، مؤكدا أنه احترم القانون واحترم الأخلاق وكل القيم وعاهد الشعب التونسي على كلمة الحق، حسب قناة "سكاي نيوز".

وأضاف: "لا نخاف ممن خانوا أوطانهم وعهودهم، ونعاهد الشعب التونسي أننا على العهد"، في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية.

وكشف قيس سعيد عن أن من اتفق معهم نكثوا الوعود، مؤكدا أنه يعمل في إطار الشرعية.