زيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات استعدادًا للموسم الشتوي

تتابع وزارة الطيران المدني حركة العمل بمطار القاهرة ومطاري شرم الشيخ والغردقة؛ للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال الموسم السياحي الشتوي الجديد، خاصة بعد عودة رحلات الطيران المباشرة من المدن الروسية لشرم والغردقة بعد توقف دام 6 سنوات، لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب.

وأكد محمد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن وزارة الطيران المدني تعمل دائمًا على وضع الاستعدادات المستقبلية لما يحدث بسبب لأزمة كورونا، وتقوم الشركات التابعة للوزارة منها الشركة القابضة باتخاذ إجراءات استباقية لكسب ثقة الركاب وشركات الطيران العالمية في المطارات المصرية، لضمان استمرار الحركة الجوية وهو ما يحدث على أرض الواقع.

ويتابع المسؤولين بالادارات المختلفة خاصة أن مصر من أهم الوجهات المستهدفة للسائحين لاستئناف حركة الطيران العالمية التي بدأت حاليًا، بالاستعادة تدريجيًا إلى المدن السياحية المصرية وكذلك لابد من كسب ثقة شركات الطيران العالمية بعد فترة التوقف التي تسببت في خسائر مالية ضخمة لحركة السفر التي شهدها العالم بسبب تداعيات كورونا.

وفيما يتعلق بمطارات الجذب السياحي، ومنها شرم والغردقة وأسوان والأقصر يتم الاستعداد للموسم الشتوي من خلال متابعة عمليات التطوير والتأكد من انتظام حركة التشغيل، ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وتزويد العمل بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية لكل مطار، خاصة في ظل الكثافة التي تشهدها المطارات حاليًا.