حى شرق شبرا الخيمة يستجيب لطالبات الأهالى برفع القمامة من الشوارع

انتشرت أكوام القمامة في شارع إبراهيم بك بشبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، الأمر الذي يهدد حياة الأهالي بالمنطقة بسبب انتشار الأمراض والأوبئة وانتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة.

واتجه الأهالي منذ عدة أشهر لتقديم استغاثات إلى حي شرق شبرا الخيمة مطالبين بضرورة رفع القمامة من الشوارع، إلى جانب توفير صناديق للقمامة على نطاق واسع في جميع الشوارع التابعة للحي، وبالفعل استجاب الحي اليوم لطالبات المواطنين وقام بحملة موسعة لرفع أكوام القمامة.

وأشاد محمود عماد، أحد سكان شارع إبراهيم بك، بدور حي شرق شبرا الخيمة، في مجهوداتهم أثناء رفع القمامة من الشوارع التي أصبحت شيئًا معتادًا عليه لسكان المنطقة لعدة سنوات، الأمر الذي جعل الأمراض تنتشر بين الأهالي إلى جانب انبعاث الروائح الكريهة منها وانتشار الحشرات الضارة في المنازل.

وأضاف أن الأهالي كانوا يتخلصون من القمامة بالحرق بسبب كثرتها في الشوارع والتي تحولت بعد ذلك إلى أكوام كبيرة، واتجه الأهالي إلى إلقاء القمامة في الشارع بسبب قلة صناديق القمامة لذلك لم يجدوا غير الشارع للتخلص منها.

وأكد أن الأهالي سعداء بما قام به الحي من إزالة القمامة وإنهاء أزمة الروائح الكريهة التي ملأت جميع المنازل وقضت على انتشار الحشرات التي كانت عبئًا كبيرًا على جميع السكان.

ومن جانبه، قال"حسام أحمد"، أحد سكان شبرا الخيمة، إن الحي أنقذ جميع السكان من الأمراض الجلدية والصدرية بإزالة القمامة المنتشرة بشوارع المدينة والتي كانت بمثابة شيئًا أساسيًا لسكان شوارع شبرا الخيمة.

وأكد أن الحي قام بحملة موسعة باستخدام ثلاث عربات نصف نقل وأوناش لرفع جميع أكوام القمامة من جميع الشوارع، كما أن الشوارع اختلفت اختلافًا كليًا بعد إزالة القمامة وانتهت الروائح الكريهة بها وأصبحت تنعم بالتوسع.

يتمنى حسام أن يقوم الحي بزراعة الأشجار والزهور لإجبار الأهالي على عدم إلقاء القمامة مرة أخرى في الشوارع وأن يضع الحي صناديق القمامة على نطاق واسع داخل شوارع شبرا الخيمة.