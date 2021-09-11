انتهاء ترميم المرحلة الأولى من قرية حسن فتحي بالقرنة

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مشروع إحياء وترميم المباني التراثية بقرية القرنة وهي «المسرح، الخان، والمسجد» واستمعت لتفاصيل عن المشروع من المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وممثلي وفد اليونيسكو بمكتب القاهرة الدكتور (بشر إمام، سما مصطفي، م. زياد عامر، المهندس عماد فريد مدير المشروع بالشركة المنفذة) في حضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر وعلاء عبد الجابر رئيس مدينة القرنة وقيادات وزارة الثقافة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور فتحي عبد الدهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة.

وقالت وزيرة الثقافة إن مشروع إحياء وترميم المنشآت ذات الطابع المعماري المتميز بالقرنة يعد إنجازا جديدا للثقافة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة وأن حلم رائد فن العمارة حسن فتحي يتحقق بعد أكثر من 70 عاما.

وأضافت أن المشروع يعد تجربة رائدة للحفاظ على إرث ثقافي ومعماري هام، مشيرة إلى أنه نموذجا مميزا للعمارة البيئية التى تستخدم الخامات المحلية لضمان بقائها وإدارتها بشكل جيد.

وأكدت تبني فكر الحفاظ على التراث المعماري والعمراني غير الأثري من خلال إعداد القوانين والتشريعات المنظمة لذلك مع إعادة تقييم الموجود منها لتتناسب مع المعايير التي تحددها الاتفاقيات الدولية المشاركة فيها مصر.