«أهلا مدارس وكلنا واحد».. خطة الحكومة لمواجهة غلاء أسعار مستلزمات المدارس

يستغل بعض التجار المواسم والمناسبات المختلفة لتحقيق أرباحًا طائلة؛ ويأتي موسم العام الدراسي الجديد على رأس المناسبات التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار في كافة المستلزمات الدراسية.

لذا تحاول الدولة مواجهة غلاء التجار ومحاربة استغلالهم من خلال إطلاق عدد من المعارض التي توفر المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة مقارنةً بأسعار الأسواق.

وبالفعل هناك أكثر من معرض تم إطلاقه بالتزامن مع حلول الموسم الدراسي الجديد، إذ أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة "كلنا واحد، لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة على أن يستمر لمدة شهر.

معارض مخفضة

كما أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية معرض "أهلا مدارس" بهدف توفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بالتنسيق مع مختلف المؤسسات.

دائمًا ما تتردد أميرة حسن، على المعارض المخفضة التي تنظمها الدولة متمثلة في الجهات المعنية كوزارة التموين، موضحة أن مثل هذه المعارض لديها منتجات جودتها عالية وأسعارها مناسبة مقارنةً بالأسواق.

وتضيف:" موسم الدراسة من أكثر المواسم التي تأتي وتحتاج إلى مصروفات ضخمة؛ نظرًا لحجم المشتريات والاحتياجات الدراسية التي يجب توفيرها للأولاد"..

وأكدت أن معرض "كلنا واحد وأهلا مدارس" يتم تنظيمهم كل عام في مناطق مختلفة، معلقة: " أول ما بنسمع عن افتتاح المعرض، بنذهب أنا وزوجي وأولادي لشراء أغراض المنازل وغيرها من المستلزمات، للاستفادة من التخفيضات والأسعار المنافسة".

تنتشر شوادر ومعارض "كلنا واحد" في مختلف مناطق على مستوى الجمهورية، بهدف التسهيل على المواطنين، وبذلك تكن منافذ المعارض المخفضة في متناول الجميع.

وكذا الحال مع معرض "أهلا مدارس" الذي يوفر كافة الأغراض والمستلزمات المدرسية التي يحتاجها كل طالب بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

اهلا مدارس

والتقينا يوسف جمال بينما يتجول بين أروقة معرض مستلزمات المدارس المخفضة، والذي أكد أنه مع حلول كل موسم دراسي جديد فإنه يحاول أن يجد أكثر منفذ يوفر المستلزمات الدراسية بأقل الأسعار وأفضل جودة.

يضيف: "قبل كل موسم دراسي بحاول أشوف أي أماكن أو منافذ بتوفر المستلزمات المدرسية بأقل سعر ممكن؛ لأن طلبات المدرسة بتكون كتيرة وكمان لو حد عنده أكثر من طفل بيكون في عبء كبير".

ويرى أنه لابد من الإكثار من هذه المعارض والتوسع في تنظيمها بكافة السلع التي تحتاجها الأسرة في حياتها اليومية، خاصةً وأن المعرض يوفر جميع مستلزمات الدراسة بأسعار منافسة عن المنافذ الخارجية كالمكتبات وغيرها.

يذكر أن "أهلا مدارس وكلنا واحد" يتم تنسيقه مع كبار تجار الجملة وكل السلاسل التجارية لاتخاذ كل الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.