السبت 11 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخًا فوق مستوطنة سديروت

غزة
غزة

اعترضت دفاعات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، صاروخًا أطلق من قطاع غزة فوق مستوطنة سديروت بالقرب من القطاع.

 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة.

 

وبالتزامن مع ذلك اندلعت مواجهات بين مئات الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية، على خلفية إعادة اعتقال بعض الأسرى الهاربين من سجون الاحتلال.

 

غارات على قطاع غزة

وقد شنت طائرات ومروحيات الاحتلال الإسرائيلي غارات، الليلة الماضية، على مواقع لحركة "حماس" ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من ​غزة​ نحو إسرائيل مساء الجمعة.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنهم أغاروا على "نقطة تستخدم لاطلاق نيران رشاشات، منشاة تدريب، موقع لتخزين وسائل قتالية يقع بالقرب من مدرسة ومساجد، ومجمع عسكري يحوي على مصنع أسمنت لبناء أنفاق".

الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة مستوطنة سديروت الضفة الغربية جيش الاحتلال الإسرائيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ملاحظات حول حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

مترو الأنفاق: إغلاق جزئي لمحطة المرج الجديدة لمدة شهر

العثور على جثة المهندس المتغيب منذ 11 يومًا بالدقهلية

نجوم الفن يوجهون رسالة لـ ياسمين عبدالعزيز

بلاغ للنيابة للتحقيق فى جريمة ازدراء الأديان ضد «طبيب الكلب»

إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بأرض اللواء

زوج أصالة الرابع.. أبرز المعلومات عن الشاعر فائق حسن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

النسخة المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

عن معنى الدولة والشراكة فى الوطن

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخًا فوق مستوطنة سديروت

«عشاء السبت الأول».. السفير البحريني يوجه رسالة إلى أصدقائه الجدد في إسرائيل

قادتا عملية العثور على الأسرى.. ماذا تعرف عن وحدتي «مرعول» و«يمام» في إسرائيل؟