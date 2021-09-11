الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخًا فوق مستوطنة سديروت

اعترضت دفاعات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، صاروخًا أطلق من قطاع غزة فوق مستوطنة سديروت بالقرب من القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة.

وبالتزامن مع ذلك اندلعت مواجهات بين مئات الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية، على خلفية إعادة اعتقال بعض الأسرى الهاربين من سجون الاحتلال.

غارات على قطاع غزة

وقد شنت طائرات ومروحيات الاحتلال الإسرائيلي غارات، الليلة الماضية، على مواقع لحركة "حماس" ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من ​غزة​ نحو إسرائيل مساء الجمعة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنهم أغاروا على "نقطة تستخدم لاطلاق نيران رشاشات، منشاة تدريب، موقع لتخزين وسائل قتالية يقع بالقرب من مدرسة ومساجد، ومجمع عسكري يحوي على مصنع أسمنت لبناء أنفاق".