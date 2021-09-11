الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالأسماء.. تفاصيل عدد المنقولين ندبًا من خلال الهيكل التنظيمي للتموين

وزير التموين
وزير التموين

بدأت وزارة التموين تنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد والذي ينص على نقل شاغلى وظائف المجموعة النوعية للوظائف القيادية إلى الوظائف الجديدة طبقًا للهيكل التنظيمي المعتمد.

وقرر الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية نقل موظفي القيادات في الوزارة من رؤساء قطاعات مكتب الوزير والتجارة الداخلية والتخطيط والرقابة والتوزيع إلى الوظائف القيادية الجديدة منها حنان الكيكي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير وعلاء مرتضي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة وناجي محمود، رئيس الإدارة المركزيه للشؤون التوزيع وسناء عبد السلام، رئيس الإدارة المركزيه للتنميه البشريه وهشام عباس  مدير عام الاداره العامه للعلاقات العامه والاعلام و محمود امين مدير عام الاداره العامه لخدمه المواطنين وصباح اسماعيل  مدير عام الاداره العامه للشؤون الماليه ومجدي عبد الحليم  مدير عام الاداره العامه لشؤون القمح  القمح ومنتجاته واحمد ابو الفضل  مدير عام الاداره العامه لشؤون الرقابه علي الأنشطة السلعية والمعاملات  التجاريه وعزة لبيب مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم وهشام الدسوقي، مدير عاما الإدارة العامة للأزمات والحد من الكوارث والحد من المخاطر وطلعت حسن، مدير عام الإدارة العامة علي المخابز ومستودعات الدقيق ويستمر ندبه مديرًا لمديرية التموين بالجيزة.

وقرر الوزير طبقا للقرار الوزاري رقم 9 لسنه 2021 ندب زينب حسن محمود الى وظيفه مدير عام الاداره العامه المكتب الفني للوزير ولد صباح منصور ياسين من مدير عام الاداره العامه للاتفاقيات والمعونات الاجنبيه الى مدير عام الاداره العامه للعلاقات الدوليه والاتفاقيات وند عمر محمد عمر مدير الاداره العامه للامن ولد فوزي عفيفي الدسوقي مدير عام الاداره العامه توزيع السلع الغذائيه والشؤون البطاقات الى وظيفه مدير عام الاداره العامه للشؤون البطاقات وتوزيع السلع وقرر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية طبقا للقرار الوزاري رقم 9لسنة 2021ندب  احمد يوسف عوض من مدير الاداره العامه للتعاون الاستهلاكي الى مدير عام الاداره العامه لمتابعه شؤون التعاونيات الاستهلاكيه وندب محمد رجب ابراهيم من مدير اداره الرقابه على المطاحن  والمخابز الى مدير عام الادارة العامة لشؤون الرقابة على المخابز ومستودعات الدقيق وندب  ممدوح وليم شاكر من مدير عام الإدارة العامة للدراسات والبحوث التكاليف الى المسمى الوظيفي الجديد بعد النقل في الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التموين والتجارة الداخلية الي مدير عام الادارة العامه للشؤون الرقابه على المطاحن والصوامع والشؤون الجلال وندب ايمن محمد صالح عثمان من مفتش رقابه تموينيه اول الى مدير عام الاداره العامه للشؤون الرقابه على المنتجات والمواد البتروليه وندب وفاء بكر محمد عماره من مدير عام الاداره العامه لشؤون الافراد الى وظيفه مدير عام الاداره العامه لعمليات الموارد البشريه و ن د عزه عبد الحميد بدران من مدير الاداره العامه الى شؤون الاداريه والهندسية.

وزارة التموين والتجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الداخلية الوظائف القيادية ديوان عام الوزارة الهيكل التنظيمي

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