السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

مصطفي بدران: استراتيجية حقوق الإنسان ستخرس ألسنة المنظمات المشبوهة

مصطفي بدران عضو
مصطفي بدران عضو مجلس النواب

قال مصطفي بدران عضو مجلس النواب، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، بمثابة التزام وتعهد من جانب الدولة باستمرار الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها من أي انتهاك، وضمان حقوق وحريات الجميع، موضحا أن الاهتمام بحقوق الإنسان توجه عالمي ومصر جزء من هذا التوجه.

وأشاد «بدران» في تصريحات له اليوم، حضور الرئيس السيسي شخصيا لحظة إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان في البلاد، مؤكدا أنها إشارة إلى الإيمان التام من جانب الدولة بحقوق الإنسان، ومنها حقوق الملبس والمأكل وتحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن كريم. 

وأشار إلى شمول الاستراتيجية على محاور عدة، منها الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاصة ذوي الإعاقة، والشباب وكبار السن وغيرها.

وشدد عضو مجلس النواب أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يخرس ألسنة الكثير من المنظمات المشبوهة التي تكذب بخصوص مصر، وأحوال حقوق الإنسان فيها وتؤكد للعالم أن السيادة في مصر للقانون ولا مجال لانتهاكات أو جرائم أو محاباة في التجاوزات، مشيرا إلى أن الإيمان بحقوق الإنسان استراتيجية وطنية تم تفعيلها عبر العديد من الأطر والمحاور وبحضور رئيس الدولة شخصيًا.

حقوق الانسان مجلس النواب الرئيس السيسي حقوق الانسان فى مصر عضو مجلس النواب

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ملاحظات حول حقوق الإنسان

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