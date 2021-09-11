«المهندسين» تحتفل بيوم السلامة العالمي

احتفلت لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين برئاسة المهندس الاستشاري محمد عزب بيوم السلامة والصحة المهنية للعام الخامس على التوالي بمسرح النقابة، بحضور المهندس حسن عبد العليم أمين عام نقابة المهندسين ومشاركة اللواء نادر نعمان مساعد وزير الداخلية للدفاع المدني سابقًا، والدكتور مهندس ماهر الطرقي مقرر لجنة السلامة والصحة المهنية، وأدار الاحتفالية المهندسة حنان الرقباوي عضو اللجنة.

وفي كلمته الافتتاحية، وجه المهندس حسن عبد العليم شكره للمهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر على رعايته لاحتفال اليوم، وأثنى على الجهد الكبير الذي بذلته لجنة السلامة والصحة المهنية للإعداد للاحتفال بهذا اليوم، مؤكدًا على أهمية الاحتفال بالسلامة والصحة المهنية لما لها دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد، موضحا أن تطبيق تلك المعايير أصبح ضرورة لا غنى عنها في جميع المنشآت حفاظا على الثروة البشرية أولا ثم المعدات والمنشآت ثانيًا.

ورحب المهندس محمد عزب رئيس اللجنة بالقامات الكبيرة المتواجده بالاحتفالية مضيفا انه للعام الخامس على التوالي تحتفل لجنة السلامة والصحة المهنية بهذا اليوم ويتزامن الاحتفال هذا العام مع نهاية فصل الصيف وقرب الاحتفالات بأعياد أكتوبر المجيد، ويعد هذا اليوم ملتقى لنجوم العمل في مجال السلامة والصحة والمهنية والعاملين والمهتمين بها.

وأكد عزب على أن العامل أمانة في أعناقنا يجب علينا جميعًا أن نرشده ونؤمنه ضد المخاطر المختلفة لأنه بحق الثروة الحقيقية للأمة ويجب الحفاظ عليها، مشيرًا أن التزام العامل خاصة الشباب بمعايير السلامة والصحة المهنية والذين هم موضوع احتفالية 2021 يسهم إسهامًا كبيرًا في إسراع عملية التنمية لمصرنا الحبيبة وخطة التنمية المستدامة 2030 وتأكيدًا على هدف مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس اللجنة على أن السلامة والصحة المهنية تهدف إلى الوصول إلى بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر لتصل إلى أقل معدلات الإصابات والوفيات.

من جانبه، أشار اللواء نادر نعمان خبير الوقاية ومكافحة الحريق ومساعد وزير الداخلية الأسبق للدفاع المدني أن معدل حوادث الحريق بمصر مرتفعًا جدًا نتيجة الوعي والسلوك البشري الخاطئ وعدم مراعاة احتياطات الأمان.

واستعرض «نعمان» في محاضرته عبر الأفلام التسجيلية عدد من أنواع الحرائق المختلفة وكيف تم التغلب عليها موضحًا أن مصر تأتي في المرتبة السادسة عالميًا والأولى عربيًا في معدلات الحرائق مؤكدًا أن إدارة الدفاع المدني في مصر تتلقى أكثر من 50 ألف بلاغ حريق في العام.

وأكد أن تعدد الطوابق والارتفاعات المبالغ فيها تعد عائقًا في عملية الإطفاء، موضحًا أنه يمكن السيطرة على الحريق في خلال أول ثلاث دقائق وبعد ذلك تبدأ الصعوبة.