إيطاليا: 57 وفاة و5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 57 وفاة، وخمسة آلاف و193 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن البيانات الصادرة عن الوزارة: فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 129 ألفاً و885 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة أربعة ملايين و601 ألف و749 إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.