السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجامعة العربية تعقد اجتماعًا للجنة المشرفة على تنفيذ اتفاقية تنظيم النقل بين الدول

الجامعة العربية
الجامعة العربية

يعقد بالجامعة العربية غدًا ولمدة يومين الاجتماع الأول للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.

وذكر بيان صحفي صدر عن الجامعة العربية اليوم السبت، أن الأمانة العامة للجامعة العربية وجهت الدعوة لعقد الاجتماع الأول، لهذه اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.

وتابع البيان الصحفي الذي صدر عن الجامعة العربية اليوم السبت، بهدف تفعيل الاتفاقية والتي تم اعتمادها في نوفمبر 2011 من قبل مجلس وزراء النقل العرب وأقرها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته (126) بتاريخ السادس من سبتمبر 2006.

تأتى هذه الاتفاقية تنفيذًا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين الدول العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية، وتهدف إلى تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين الدول العربية، ويأتي ذلك رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية.

وبموجب المادة (27) من الاتفاقية المذكورة تجتمع هذه اللجنة والمكونة من أطراف من ممثلي الأطراف المتعاقدة وهم ثماني دول عربية، وهم المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وفلسطين، وقطر، وليبيا، واليمن، (سوريا المعلق عضويتها في الوقت الحالي)، وبمشاركة ممثل عن الاتحاد العربي للنقل البري كمراقب.

وتتخذ اللجنة قرارات ملزمة بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الأصوات، وإذا تعذر اتخاذ أو تنفيذ هذه القرارات يعرض الأمر على مجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

الجامعة العربية نقل الركاب الدول العربية السياحة العربية مجلس وزراء النقل العرب

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