مصرع ربة منزل تناولت مادة سامة فى شبين القناطر

لقيت ربة منزل مصرعها فى شبين القناطر، إثر تناولها مادة سامة وتم نقلها لمستشفى شبين القناطر العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقى إشارة من مستشفى شبين القناطر العام يفيد وصول " ن م م " 52 سنة ربة منزل مصابة بحالة تسمم ولفظت أنفاسها فور وصولها المستشفى.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد عنانى مدير إدارة البحث الجنائي وتوصلت التحريات إلى أن المتوفاة وصلت المستشفى فى حالة إعياء إثر ادعاء تناول مادة سامة وتوفيت أثناء محاولة إسعافها.



وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت التحفظ على الجثة لحين عرضها على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة ونوع المادة السامة التى تناولتها والتصريح بالدفن عقب ذلك.