محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش الغفران بطنطا

تابع اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال التطوير الحالية بكورنيش الغفران الجهة المقابلة لكورنيش المرشحة، حيث تتم أعمال إدخال الغاز، الصرف، وضع طبقة السن وتدبيش الترعة بطول الكورنيش من كوبري قحافة حتى سكة المحلة.

وأشار رحمي إلى أن تطوير الكورنيش ضمن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات والبنية التحتية ومشروعات الطرق، لتحقيق خطط الدولة للتنمية العمرانية ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يساهم هذا الكورنيش في خلق متنزه جديد للمواطنين، بجانب السيولة المرورية داخل مدينة طنطا

أعمال تطوير كورنيش الغفران

ومن جانبه؛ أوضح محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا أن مشروع تطوير كورنيش الغفران يتم تطويره بطول 3700 متر، حيث يتم تطوير الجزء من سكة المحلة حتى كوبري الغفران ضمن الخطة الاستثمارية ومن كوبري الغفران حتى كوبري قحافة ضمن خطة تطوير العشوائيات.