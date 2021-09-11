السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المقاومة اليمنية»: فشل مخطط 11 سبتمبر الحوثى لتدمير ميناء المخا

تدمير ميناء المخا
تدمير ميناء المخا

أعلن قائد المقاومة الوطنية اليمنية، طارق صالح، اليوم السبت، عن فشل مخطط الـ11 من سبتمبر الحوثي لتدمير ميناء المخا التاريخي.

وذكر، في تغريدة تدوينة على حسابه في موقع "تويتر": "تفقدت مرافق ميناء المخا واطمأنت على فشل مخطط الـ11 من سبتمبر الحوثي الإيراني، الذي أراد مسح مشروعنا الوطني المتمثل في إحياء أقدم موانئ البحر الأحمر".

وأوضح صالح أن عملية إحياء أقدم موانئ البحر الأحمر كانت تستهدف إعادة ميناء المخا للجاهزية لخدمة اليمن واليمنيين.

‏وأشار إلى أن "ميليشيات الموت ترسل أدوات الدمار ويتخطفها الرجال قبل أن تحقق أهدافها"، في إشارة لتصدي الدفاعات الأرضية للقوات المشتركة لطائرتين مسيرتين ضمن الهجوم المزدوج لميليشيات الحوثي.

استهدف ميليشيات الحوثي ميناء المخا بقصف صاروخي

يذكر أن ميليشيات الحوثي استهدفت، اليوم، ميناء المخا بقصف صاروخي، ولا تتوقف المحاولات الحوثية لاستهداف ميناء المخا، ففي 17 أغسطس الماضي، أحبط التحالف العربي في اليمن محاولة للميليشيات لاستهدافه بزورق مفخخ.

وقد أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أن جماعة الحوثيين قصفت ميناء المخا التجاري جنوب غربي البلاد، بعد أسابيع من إعادة افتتاحه.

وتعرض الميناء لسلسلة من الهجمات على مدار الأسابيع القليلة الماضي بعضها أصاب الرصيف البحري قرب السفن الراسية.

وتواصل الميليشيات الحوثية خرقها لكل الأعراف والقرارات الدولية، وتمارس استهداف أمن الموانئ اليمنية، وتهديد الملاحة الدولية والأمن الإقليمي والعالمي.

وبهذه الممارسات الإجرامية تعيق الميليشيات الانقلابية وصول الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية، وفي مقدمتها عمليات إيصال الأدوية.

التحالف العربي 

وأعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، عن "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط".

ولفت التحالف، في بيانه، إلى أن "محاولات الميليشيا عدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة، ومحاولات الميليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها، ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين". 

بدوره، أعلن المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية، العميد يحيى سريع، عن "نتائج المرحلة الثالثة من عملية "النصر المبين"، مشددًا على أن "قوات الحركة خلالها نجحت في تطهير مديريتي الرحبة وماهلية في مأرب".

إيران البحر الاحمر جماعة الحوثي الحكومة اليمنية الحوثي الإيراني القرارات الدولية قائد المقاومة الوطنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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