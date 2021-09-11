السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط تاجر ملابس استولى على ملايين الجنيهات بزعم توظيفها في سوهاج

حبس
حبس

تمكنت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من ضبط نصاب استولى على ملايين الجنيهات من المواطنين، بطرق النصب والاحتيال بزعم توظيف أموالهم بسوهاج.

تلقى اللواء صلاح ابوسحلى مدير فرع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بجنوب الصعيد عدة بلاغات بقيام صاحب شركة للملابس والمنسوجات، مقيم بمحافظة سوهاج بتلقيه مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم.

أكدت التحريات قيام المتهم بممارسة نشاط احتيالي بتلقي مبالغ مالية كبيرة من المواطنين راغبي استثمار أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة من خلال الشركة الخاصة به مقابل أرباح شهرية وجمع نحو ثلاثة ملايين جنيه من ضحاياه، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، واستيلائه على المبالغ المالية كاملة، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيقات

كان تبلَّغ لإدارة مباحث الأموال العامة من سيدة، مقيمة بدائرة مركز شرطة سوهاج، نصب أحد الأشخاص بالنصب عليها والإستيلاء على مبالغ مالية منها بزعم مقدرته على إلحاق نجلتها بإحدى الجهات الحكومية زاعمًا لها علاقته الوطيدة ببعض المسئولين "خلافاً للحقيقة".

وأكّدت تحريات فرع الإدارة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وأن الشخص المذكور له معلومات جنائية، وتبيّن أنه مقيم بسوهاج، ويمارس نشاطًا إجراميًّا بالاحتيال على المواطنين.

ويوهم المذكور المواطنين بقوة علاقاته ببعض المسؤولين، وقدرته على تعيينهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد خلافًا للحقيقة.

الأمر مكّنه من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكية زاعمًا مقدرته على تعيين نجلتها؛ إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

التحريات كشفت وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على فرص العمل أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وأقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية

تحقيق النيابة ضبط المواطنين أرباح

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القدوة التى يحتاجها البعض

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