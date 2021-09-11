صحيفة بريطانية: بوريس جونسون يريد البقاء فى المنصب لمدة أطول من «تاتشر»

كشف عدد من وزراء الحكومة البريطانية، اليوم السبت، عن عزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على بقائه في المنصب لمدة أطول من رئيسة الوزراء السابقة، مارجريت تاتشر التي استمرت 11 عاما، حسب تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية.

وحدد جونسون أهدافه للانتخابات البريطانية العامة 2024 للمرة الأولى، قائلا إنه عازم على معالجة الأخطاء الاقتصادية "الفادحة" التي حدثت على مدار الـ40 عاما الماضية، كما كشف عن نيته لاستخدام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لتصحيح عدم المساواة في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت الصحيفة عن أحد وزراء الحكومة البريطانية، دون الكشف عن هويته، أن "بوريس يرغم في الاستمرار، فهو منافس شرس ويريد الاستمرار (في المنصب) لمدة أطول من تاتشر".

وقال جونسون- حسب ما نقلته الصحيفة البريطانية- إن المصوتين سيكونوا قادرين على رؤية مشروعه "العظيم للغاية" برفع مستوى التقدم في جميع أنحاء بريطانيا، مؤكدا أن الأمر "سيستغرق مدة طويلة.. سيستغرق 10 سنوات".

وكشفت الصحيفة عن أن إطار الحملة الانتخابية لجونسون سيكون حول بريكست وتحذيراته من تراجع بريطانيا وعودتها إلى اتباع قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي تحت حكم حزب العمال، كما سيشدد على أن كلا الشمال والجنوب البريطاني سيستفيدان من مشروعه ضمن جهوده لجمع أصوات المحافظين والعمال.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مأزقًا كبيرًا بعد تهالك المنظومة الصحية البريطانية بسبب فيروس كورونا، وتعهده السابق بألا يرفع الضرائب لتعويض خسائر المنظومة.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن جونسون سيحذر من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية لن تتعافى أبدًا من كورونا دون زيادات ضريبية، إلا أن هذا الخطاب قد يواجه موجة غضب شعبي أقوى من كورونا لأنه سيخلف وعده في بيانه بعدم زيادة التأمين الوطني.

وفي محاولة لدرء تمرد هائل لحزب المحافظين، سيتعهد رئيس الوزراء باستخدام الأموال النقدية لزيادة قدرة هيئة الخدمات الصحية الوطنية الحالية لاستيعاب مليون علاج سنويًا لمحاولة تحويل تراكم الوباء بحلول الانتخابات القادمة.

ويدعي حلفاء جونسون أن التعزيز سيشهد زيادة بنسبة 10 في المائة في السعة الحالية في السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة، حيث تعهد جونسون بعدم "التهرب من القرارات الصعبة اللازمة لتزويد المرضى بالعلاج الذي يحتاجون إليه".