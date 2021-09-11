السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتهاء صرف 60% من مقررات التموين لشهر سبتمبر بالمنيا

مقررات التموين
مقررات التموين

أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر سبتمبر الجاري بنسبة 60% للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية، لافتا إلى أن هناك انتظاما في صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من خلال منافذ بدالي التموين ومشروع جمعيتي وفروع التجزئة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا في تصريح خاص، لـ«الدستور»، إن منافذ بدالي التموين ومشروع جمعيتي يقومون باستلام السلع من مخازن تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية قبل موعد نهاية الشهر بثلاثة أيام يوم 27 حتى يقوم بتوفير السلع التي سيقوم يصرفها خلال الشهر التالي.

وقال إن هناك أرصدة احتياطية من السلع التموينية تكفي عدة شهور مقبلة لافتا إلى أنه لا يوجد أي أعطال في صرف السلع التموينية من خلال ماكينات الصرف الآلي.

واشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا إن البقال التمويني يقوم باستلام السلع من خلال الاستعاضات الشهرية وحسب قيمة التأمين المدفوع من مخازن تجارة الجملة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة التي تشرف عليها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

فيما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن السلع التي تُصرف للمواطنين هي 28 سلعة تتنوع ‏ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والكثير من ‏السلع الأخرى، مع ضخ سلعة المكرونة هذا الشهر من إنتاج مصانع ‏المدينة الغذائية بالسادات والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي ‏منتصف الشهر الماضي.

وشدد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تكثيف الرقابة على ‏منافذ صرف السلع التموينية ومتابعة جودة السلع التي تُصرف للمواطنين ‏على بطاقة الدعم، الذي تنفق عليه الدولة سنويًا ما يصل إلى 36 مليار ‏جنيه، بواقع يصل إلى 3 مليارات جنيه شهريًا وضخ 3 آلاف طن زيت و4 آلاف طن.

وكيل وزارة التموين صرف السلع التموينية القابضة للصناعات الغذائية المصرية لتجارة الجملة الدكتور محمود يوسف دكتور محمود يوسف

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