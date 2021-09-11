جميلة عوض VS مايان السيد.. أجمل الإطلالات الشبابية بحفل دير جيست 2021

دائمًا ما تكون السجادة الحمراء فرصة مهمة لإبراز النجمات مواهبهن، ليس فقط في مجال التمثيل والإخراج، وإنما أيضًا في مجال الأزياء، التي تحرص كل نجمة على حدة على اختيار أزيائها بعناية فائقة حتى تنجح في خطف الأنظار إليها، وبحفل توزيع جوائز «دير جيست» 2021، الذي أُقيم بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، نستعرض في الصور التالية أجمل الإطلالات الشبابية التي تألقت بالحفل.

مايان السيد

وخطفت الفنانة الشابة مايان السيد إليها الأنظار بإطلالتها المميزة، بحفل توزيع جوائز ديرجست 2021، حيث اختارت فستانا جريئا، دون أكمام، ذا فتحة جانبية طويلة عند الساق، وجعلت شعرها منسدلا على اكتافها ولم تتكلف في وضع المكياج.

جميلة عوض

اختارت الفنانة الشابة جميلة عوض الظهور بإطلالة مختلفة، وهو ما جعلها مميزة بحفل دير جيست 2021، حيث ارتدت جامب سوت أسود اللون، ونسقت معها جاكيت مطرزا بلون "الجولود"، ونسقت مع إطلالتها اكسسوارت أنيقة، مكونة من أقراط ذهبية طويلة، وسلسلة ذهبية رقيقة، واختارت تسريحة شعر ذيل الحصان للظهور بها.

ليلى أحمد زاهر

تألقت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر بحفل دير جيست بفستان تقليدي بعض الشىء باللون الأزرق، ومنحه الأناقة ستايل الأوف شولدر، كما صففت شعرها الطويل بالوايفي المنسدل، على أكتافها ليبرز جمالها، ونسقت مع إطلالتها حقيبة ذهبية صغيرة لامعة.

حفل دير جيست

يكرم حفل دير جيست، كل عام، مجموعة من نجوم ونجمات الفن، المتميزين من النجوم والنجمات بمختلف المجالات الإعلامية والفنية، مثل التمثيل والإذاعة، والراديو وغيرها.

وحصد عد كبير من نجوم الفن جوائز دير جيست في دورته الـ18: النجمة درة التونسية عن دورها في مسلسل "بين السما والأرض"، والفنانة دينا فؤاد عن مسلسلها "اللي مالوش كبير"، والنجمة رانيا فريد شوقي عن دورها في مسلسل "ولاد ناس"، والفنان شريف سلامة عن "أسود فاتح"، والنجمة نرمين الفقي عن مسلسل "النمر"، والفنانة نسرين طافش والنجم حمادة هلال عن مسلسل "المداح"، والفنانة روجينا عن دورها في مسلسل "بنت السلطان"، وغيرهم من نجوم الفن.