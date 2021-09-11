منع السباحة فى شاطئ بورسعيد بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح

حذر طارق عثمان مدير إدارة شاطئ محافظة بورسعيد، من السباحة اليوم السبت، بسبب الارتفاع الكبير في الأمواج وشدة الرياح، وخطورة ذلك على المصطافين.

وأصدر «طارق عثمان» قراراً عاجلاً بإخراج كل الأهالي من داخل المياه، حرصاً على سلامتهم، ورفع المُنقذون الأعلام السوداء، وأطلقوا صافرات الإنذار لتحذير الأهالي.

وشهد البحر ارتفاعا كبيرا في الأمواج وخطورة بالغة من شدة الرياح والتيارات الهوائية، مما دفع إدارة الشاطئ لإطلاق التحذيرات من النزول لـ«بحر بورسعيد».

وأبدى «مدير الشاطئ» استياءه الشديد من عدم التزام البعض بتعليمات الإنقاذ، وتسلل البعض إلى البحر، والنزول والسباحة رغم التحذيرات.

وطالب «عثمان» المصطافين بالاستمتاع بقضاء اليوم وممارسة الألعاب الشاطئية، وذلك بعيداً عن المخاطرة بحياتهم والنزول إلى مياه البحر.