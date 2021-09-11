بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية مطروح

لقي 3 شباب مصرعهم وأصيب 12 أخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 101 بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم "إيهاب صبحي عبد الكريم، 21 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عرفات مهدي علي، 21 سنة مصاب بجرح بالوجود حوالي 15 سم، هاني عبد العزيز، 21 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، جاد صابر جاد، 23 سنة مصاب بجرح قطعي بالوجه حوالي 15 سم، بولس أشرف فرج، 20 سنة مصاب باشتباه pc جرح قطعي بفروة الرأس، محمد ربيع أحمد، 21 سنة مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر.

إسلام صابر حسنين، 21 سنة مصاب بكدمة شديدة بالجانب الأيسر، محمد طارق السيد مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر واشتباه pc، عبد الرحمن فولي فوزي 21 سنة مصاب بكدمات بالجسم، محمد سعيد محمد السيد، 20 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، 21 سنة مصاب بجرح قطعي بالجبهة حوالي 5 سم، بولس أشرف فاروق كدمات بالجسم".

واستقبلت مستشفى الضبعة المركزي في نفس الحادث جثامين 3 أشخاص وهم "السيد علي السيد 21 سنة، أحمد رجب عبدالله 22 سنة، عبدالله محمد عصام 21 سنة ".

وتم على الفور إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.